Nach Peiting-Pleite: TuS Geretsried II fordert 100 Prozent gegen Burggen

Immer für ein Tor gut: Christoph Klein brachte den TuS beim 3:0-Erfolg im Hinspiel mit 1:0 in Führung. – Foto: Rudi Stallein

Die erste Niederlage der Saison sitzt tief. Nun will TuS Geretsried II gegen Burggen/Bernbeuren die richtige Reaktion zeigen.

Verlieren war in dieser Saison bis zum vergangenen Wochenende für die zweite Mannschaft des TuS Geretsried kein Thema. Umso mehr hatte Lukas Haustein mental zu tun, um die 0:3-Osterpleite beim TSV Peiting zu verarbeiten. „Das war schon ätzend, hat sich schlecht angefühlt“, räumt der Geretsrieder Coach ein. Er stellt zugleich klar, dass die Niederlage „absolut in Ordnung“ gegangen sei. „Es liegt immer im Bereich des Möglichen, dass man ein Spiel verliert“, ergänzt er lachend. Damit soll es nun aber auch wieder genug sein. „Sowas passiert, alles okay. Aber dann geht es darum, eine entsprechende Reaktion zu zeigen – und das wollen wir tun“, gibt Haustein vor dem Heimspiel gegen den TSV Burggen/Bernbeuren an diesem Samstag (zu vorgezogener Anstoßzeit um 13 Uhr!) Einblick in seine Erwartungshaltung.

Die nährt sich auch aus einem ungefährdeten 3:0-Sieg aus dem Hinspiel in Bernbeuren. Allerdings hat sich seither bei den Gästen einiges getan. Zwei Wochen und zwei Niederlagen später war für Trainer Daniel Hindelang Schluss, Interimscoach Patrick Landes brachte den Aufsteiger unter anderem mit Siegen gegen Habach (2:1), Aying (3:1) und Altenstadt (4:2) wieder auf Kurs Klassenhalt und ist seit der Winterpause noch ungeschlagen. Zuletzt feierte man einen 2:0-Erfolg gegen den MTV Berg. „Burggen hat sich gefangen und hat im Vergleich zum Saisonbeginn besser gepunktet“, hat auch TuS-Coach Haustein bemerkt. Nichtsdestotrotz braucht es keinen Blick auf die Tabelle, um die Ausgangslage zu skizzieren.

„Wir sind natürlich Favorit und die Rolle wollen wir auch umsetzen und auf den Platz bringen“, sagt Lukas Haustein und betont: „Das geht nicht mit weniger als 100 Prozent. Das erwarte ich von jedem, ohne Wenn und Aber.“ Erste positive Ansätze habe er bereits im Training nach der Peiting-Pleite festgestellt. „Die Jungs wirkten ein bisschen wacher, aufgeputschter“, sagt der TuS-Trainer, der auf die rotgesperrten Marc Thiess und Nikolas Hornacek verzichten muss. Dafür wird Vitus Fischer nach auskuriertem Außenbandriss vermutlich sein Comeback in der Startelf geben.