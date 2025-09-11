Nach Pech im Spiel folgt Pesch als Gegner

Es hat nicht viel gefehlt bis zum perfekten Saisonstart für die Sportfreunde Düren. Nach dem Auftaktsieg gegen den 1. FC Düren führte der Neumittelrheinligist bis zur 86. Minute auch im zweiten Spiel in Porz mit 3:1. Dann schlug es jedoch noch dreimal im Kasten des Dürener Teams ein und die Mannschaft von Trainer Marcel Demircan fuhr ohne Punkte nach Hause. Nun geht es am kommenden Sonntag (15 Uhr) auf eigenem Platz gegen den noch punktlosen FC Pesch.

„Es war maximal bitter, dass wir die Partie noch aus der Hand gegeben haben“, blickt Demircan zurück. Drei Standardgegentore in den letzten acht Minuten sorgten für die Niederlage. „Dabei habe ich Kopfballstärke eingewechselt“, so der Trainer.

Dennoch warnt Demircan vor dem kommenden Gegner: „Pesch kann an einem guten Tag gegen jeden Gegner gewinnen und an einem schlechten auch gegen jeden verlieren.“ Der Sportfreunde-Coach lenkt den Blick dann aber auch gleich wieder auf seine Mannschaft. „Wir müssen uns um unsere eigene Leistung kümmern“, sagt er.

„Bei uns hängt viel von der Tagesform und dem Spielglück ab“, sagt er weiter und nennt die ersten beiden Mittelrheinligaspiele als Paradebeispiele. Mit dem FC Pesch kommt nun am Sonntag eines von noch drei punktlosen Teams ins Oststadion. Pesch war bereits in der Vorwoche in Düren, verlor 1:3 beim 1. FC Düren.

Gewarnt dürften die Dürener auch sein, da der kommende Gegner mit einem neuen Trainer anreist. Abdullah Keseroglu hatte um Auflösung seines Vertrages gebeten, um sich Eintracht Hohkeppel anzuschließen. Adriano Terranova hat die Mittelrheinliga-Mannschaft nun übernommen. Der 34-Jährige rückte von der zweiten Mannschaft auf, die er zuletzt in der Kreisliga A Köln betreut hatte.

Personell kann Marcel Demircan aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Luca Bergstreiser fehlt, mit mutmaßlich einem Muskelfaserriss fällt er vorerst aus.

Zwischen Spiel eins und zwei schlugen die Sportfreunde auch noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Mittelfeldspieler Hiroto Yamashita kam vom FC Ismaning, der in der Bayernliga spielt. Genau wie die Mittelrheinliga ist das die fünfte Liga.

„Er ist umgezogen und wohnt jetzt in Köln“, erzählt Demircan. Auf der Suche nach einem neuen Verein trainierte er zunächst bei Ligakonkurrent Frechen mit, dort war aber kein Kaderplatz mehr frei. Frechens Trainer Okan-Tamer Özbay stellte daraufhin den Kontakt zu den Sportfreunden her. „Wir haben den Transfer möglich gemacht, weil er Musti (Mustapha „Musti“ Chahrour wechselte vor der Saison nach Vichttal, Anm. d. Red.) ein bisschen ersetzen kann. Er ist technisch stark und ein guter Junge“, lobt Demircan nach den ersten Eindrücken.

Ein Lob hat er auch für das gesamte Team übrig: „Alle geben richtig Gas und jeder hätte es verdient, am Sonntag zu spielen. Ich werde wieder harte Entscheidungen treffen müssen.“ Und er ergänzt: „Wir sind in der Liga angekommen und können für jeden Gegner gefährlich werden.“

