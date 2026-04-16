 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielbericht

Nach Pausenführung: LSK gibt Punkte in Wolfsburg aus der Hand

Oberliga Niedersachsen: Lüneburger geben Führung in wenigen Sekunden aus der Hand

von Moritz Studer · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lennart Blömer

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Oberliga Niedersachs.
Lüneburg SK
Lupo Martini Wolfsburg

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat sich nach Spielen ohne Niederlage erstmals wieder geschlagen geben müssen. Dabei befand sich der LSK bei Lupo-Martini Wolfsburg sogar auf der Siegerstraße, bis die Hausherren die Begegnung in Sekunden drehten.

Gestern, 19:15 Uhr
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini WolfsburgLupo Martini Wolfsburg
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Lüneburger Sport-Klub HansaLüneburg SK
3
1
Abpfiff

Die Lüneburger gingen in Führung, nachdem Malte Meyer im gegnerischen Strafraum regelwidrig zu Fall kam. Der Gefoulte übernahm selbst die Verantwortung und brachte formstarke Lüneburger in Front (34.). Nachdem der LSK die Begegnung bis dahin kontrollierte, schlugen die Wolfsburger nach dem Seitenwechsel zurück.

Die Hausherren überraschten den Aufsteiger gleich zwei Mal über ihre rechte Seite: Hassan Mustapha glich aus (50.), Bangin Bakir brachte Lupo sogar in Führung (51.). Als sich die Salzstdäter gerade zurück ins Spiel arbeiteten, sah Anton Beer die Ampelkarte (73.). Schließlich machten die Autostädter spät durch Kentu Badu den Deckel drauf (90.).