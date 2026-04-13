Nach Pausenführung: BCF verliert auch gegen Geiselbullach

11.04.2026, BCF Wolfratshausen - Geiselbullach, ARMIN KUQI, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Mehrere Faktoren trugen zu dieser Niederlage bei. So kamen die Farcheter erst nach der Hälfte des ersten Spielabschnitts auf Betriebstemperatur. „Es war eine unglaubliche Anspannung da“, beobachtete Trainer Lulzim Kuqi. Im Spielaufbau gab es eine Vielzahl an Ballverlusten. Schlussmann Albin Veliqi verhinderte mehrfach mit Glanzparaden Torerfolge der Gäste.

Die Saison ist und bleibt verflixt. Am Samstagnachmittag war der BCF Wolfratshausen näher dran an einem Punktgewinn als in den vergangenen Spielen. Fatal wirkten sich im Match gegen den TSV Geiselbullach allerdings personelle Schwierigkeiten aus. Hinzu kamen Mängel beim Spielaufbau. Trotz 1:0-Pausenführung unterlag das Tabellenschlusslicht im Kellerduell mit 1:3.

Plötzlich aber fanden die Wolfratshauser zu ihrem Spiel. Da dauerte es auch gar nicht lange bis zum ersehnten Torerfolg. Beni Kuqi wurde kurz vor dem Tor während eines geschickten Dribblings von einem Gegenspieler unfair zu Boden gebracht – es gab einen Elfmeter. Patriot Lajqi verwandelte sicher zum 1:0. Es ließ sich gut an, ging aber nicht so weiter. Kuqi musste zur Pause wechseln, Dominik Zaczyk und Hatmi Berisha angeschlagen vom Feld nehmen. Dies fiel zunächst kaum auf, weil die Geiselbullacher ebenfalls spielerisch nicht überzeugten.

Ein Foul außerhalb des eigenen Strafraums brachte die Wende. Lysander Weiß legte sich den Ball zurecht und nagelte ihn mit dem linken Fuß in die lange Torecke. Ist Veliqi machtlos, spricht das für eine überdurchschnittlich gute Ausführung. Der Ballclub arbeitete auf ein zweites Erfolgserlebnis hin. Beni Kuqi traf den Pfosten, Leon Hölting aus bester Vollstreckerposition den Ball nicht.

So kippte das Momentum zu den Gästen. Lukas Böhmländer verschaffte sich durch einen Lupfer über die Defensivreihe Raum für den Abschluss zum 1:2. Zu klaren Möglichkeiten kam der BCF danach nicht mehr. Gleichwohl betonte Coach Kuqi, dass der Ausgleich „immer noch möglich“ gewesen sei. Bis der eingetauschte Lukas Bründl kurz vor Spielende mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte.