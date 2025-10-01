Nach Pause eine andere Partie: SG Pliening verspielt Drei-Tore-Führung

Im falschen Film wähnte sich die Fußball-Spielgemeinschaft aus Pliening und Finsing im Nachbarschaftsduell der C-Klasse 6 (München) in Markt Schwaben.

Nach einer 3:0-Pausenführung kassierte der Gast im zweiten Durchgang tatsächlich drei Treffer der FCMS-Reserve und musste am Ende nur mit einem 3:3 zufrieden sein. Es war ein Dämpfer für die SG nach zuletzt drei Siegen in Folge.

„Einen Punkt nach 0:3 zur Halbzeit nehme ich gerne. Wir waren nicht gut, aber haben in der zweiten Hälfte eine gute Reaktion gezeigt“, freute sich Markt Schwabens Trainer Marcel Götz über den Zähler.