Spielbericht
In die Zange nahmen die Plieninger Joao Victor Santos Neves (li.) und Fabian Heinzl den Markt Schwabener Tobias Burlefinger, der den Ball behauptete.
In die Zange nahmen die Plieninger Joao Victor Santos Neves (li.) und Fabian Heinzl den Markt Schwabener Tobias Burlefinger, der den Ball behauptete. – Foto: Christian Riedel

Nach Pause eine andere Partie: SG Pliening verspielt Drei-Tore-Führung

„Gute Reaktion gezeigt“

Im falschen Film wähnte sich die Fußball-Spielgemeinschaft aus Pliening und Finsing im Nachbarschaftsduell der C-Klasse 6 (München) in Markt Schwaben.

Nach einer 3:0-Pausenführung kassierte der Gast im zweiten Durchgang tatsächlich drei Treffer der FCMS-Reserve und musste am Ende nur mit einem 3:3 zufrieden sein. Es war ein Dämpfer für die SG nach zuletzt drei Siegen in Folge.

„Einen Punkt nach 0:3 zur Halbzeit nehme ich gerne. Wir waren nicht gut, aber haben in der zweiten Hälfte eine gute Reaktion gezeigt“, freute sich Markt Schwabens Trainer Marcel Götz über den Zähler.

Fabian Heinzl (9.), Justin Kaufmann (37.) und Claudio Raab (40.) sorgten scheinbar früh für die Entscheidung zugunsten der SG. Doch für die gastgebende FCMS-Reserve trafen Wolfgang Widl (63.), Alexander Wasser (76.) und Maximilian Wagner (88.) doch noch zum 3:3-Ausgleich.

