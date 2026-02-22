Nach Paukenschlag gewinnt TSV Bleidenstadt Kellerduell

Eltville. Paukenschlag in der Gruppenliga vor dem Nachholspiel Spvgg. Eltville gegen TSV Bleidenstadt (Endstand 1:0 für die Taunussteiner): Beim TSV ist der Anfang Oktober 2025 als Nachfolger von Michael Drogi gekommene Trainer Markus Hauptkorn bereits wieder ausgeschieden. Am Eltviller Wiesweg führte bei Bleidenstadts Erster mit Norman Schlabs ein absoluter Vereinsinsider Regie. „Er wird unsere erste Mannschaft übergangsweise bis zum Rundenende übernehmen“, erläutert TSV-Sprecher Patrick Engelmann und verweist auf eine zeitnahe Stellungnahme der Clubführung zum Aus von Markus Hauptkorn.
Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt
Die entscheidende Szene kurz vor Schluss, als auf einen langen Ball der Gäste ein Eltviller Querschläger folgte, den TSV-Routinier Phil Weimer (39) zum Siegtor verwertete. „Wir haben zwei, drei Chancen ausgelassen. Danach wurde Bleidenstadt ein bisschen besser. Ein Unentschieden wäre vielleicht das richtige Ergebnis gewesen“, fasste Eltvilles Vorsitzender Sven Klärner zusammen.
Die Rheingauer, die nun am 1. März (15.15 Uhr) in Dorndorf gastieren, hatten vor dem Nachholspiel bereits ihre Planung für die Saison 2026/27 forciert, die Verpflichtung von Marvin Kauer (SG Walluf) bekannt gegeben sowie den ligaunabhängigen Verbleib des Gros der Kaderspieler einschließlich einer Garde von Eigengewächsen. Ferner übernimmt A-Jugendcoach Alex Dehne im Sommer anstelle von David Herbst den Part als Kompagnon von Trainer Jannik Pleuger. Beim TSV Bleidenstadt, der nun Niederhöchstadt empfängt (1. März, 15 Uhr), genießt nach den Trainer-Kapriolen nun Norman Schlabs das Vertrauen, dessen Start in die Restrunde geglückt ist. Wodurch der TSV Hoffnung schöpft, am Ende nicht zu den fünf Absteigern zu zählen. Für Schlusslicht Eltville wird es dagegen ganz schwer.
Spvgg. Eltville: Walter; Abd Ali, C. George, E. Gebel, L. Zaltenbach, L. Jahn, Bong, Nana Kiecheu, M. Klärner, Sarris, Yoldas-Diaz (Weygandt, Schöppler, P. Zentner).
TSV Bleidenstadt: Rick; Akin, P. Weimer, Akdag, Webert, Westerwelle, Rienhardt, Schönleber, Bellin, J. Golle, Hörrmann (Dedic, Winckelmann, Jeremic).
Tor: 0:1 Weimer (90.).