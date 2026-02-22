Nach Paukenschlag gewinnt TSV Bleidenstadt Kellerduell Nach erneutem Trainerwechsel führt Norman Schlabs das Team zum 1:0 bei der Spvgg. Eltville von Stephan Neumann · Heute, 17:32 Uhr · 0 Leser

Das Team des TSV Bleidenstadt schöpft im Gruppenliga-Abstiegskampf Hoffnung. – Foto: Leandra Schmidt

Eltville. Paukenschlag in der Gruppenliga vor dem Nachholspiel Spvgg. Eltville gegen TSV Bleidenstadt (Endstand 1:0 für die Taunussteiner): Beim TSV ist der Anfang Oktober 2025 als Nachfolger von Michael Drogi gekommene Trainer Markus Hauptkorn bereits wieder ausgeschieden. Am Eltviller Wiesweg führte bei Bleidenstadts Erster mit Norman Schlabs ein absoluter Vereinsinsider Regie. „Er wird unsere erste Mannschaft übergangsweise bis zum Rundenende übernehmen“, erläutert TSV-Sprecher Patrick Engelmann und verweist auf eine zeitnahe Stellungnahme der Clubführung zum Aus von Markus Hauptkorn.

Routinier Phil Weimer lässt den TSV spät jubeln

Die entscheidende Szene kurz vor Schluss, als auf einen langen Ball der Gäste ein Eltviller Querschläger folgte, den TSV-Routinier Phil Weimer (39) zum Siegtor verwertete. „Wir haben zwei, drei Chancen ausgelassen. Danach wurde Bleidenstadt ein bisschen besser. Ein Unentschieden wäre vielleicht das richtige Ergebnis gewesen“, fasste Eltvilles Vorsitzender Sven Klärner zusammen.