Nach Patzern der Verfolger: Meisterschaft für FC Wittlingen greifbar

Drei Tage nach dem Triumph im Bezirkspokalfinale (2:1 gegen FC Zell) hat Spitzenreiter FC Wittlingen einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Während die Verfolger SG FC Wehr-Brennet (1:1 gegen FC Hochrhein) und FC Zell (1:5 beim SV Buch) Federn ließen, fuhren die Kandertäler am Sonntag gegen Schlüchttal drei Punkte ein. Zum ausführlichen Bericht über das Aufstiegsrennen im BZ-Regiofußballportal: FC Wittlingen hat nach Patzern der Verfolger die Meisterschaft vor Augen (BZ-Plus)

Die SG Mettingen/Krenkingen hat ihre kleine Chance auf Platz zwei durch den souveränen Auswärtssieg in Hauingen gewahrt. Der Erfolg der SG war letztlich hochverdient, bereits nach drei Minuten gingen die Gäste durch Julian Bächle in Führung. Kurze Zeit später bot sich Aaron Vogt die Möglichkeit zum Ausgleich, seine Volleyabnahme aus kurzer Distanz verfehlte das Ziel. Die Gäste kontrollierten Ball und Gegner, sorgten kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 2:0 für eine Vorentscheidung. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte die SG die Partie. „Ich bin stolz auf mein Team. Die vielen Ausfälle in der Abwehrkette konnten wir sehr gut kompensieren“, resümierte SG-Trainer Philip Brandl. Der Hauinger Coach Mick Fahr verkündete derweil „eine gute Nachricht: Max und Moritz Keller werden auch in der nächsten Runde bei uns spielen“. Die beiden Brüder zählen zu den Stammkräften des Aufsteigers, Moritz Keller ist mit 19 Toren und 19 Vorlagen der Top-Scorer der Mannschaft.

Tore: 0:1, 0:2 beide J. Bächle (3.), 0:3 M. Erne (68.).

Zum kompletten Spieltagsbericht im BZ-Regiofußballportal: FC Schönau gewinnt Torfestival, VfB Waldshut beendet Negativserie (BZ-Plus)