Nach Patzern der Konkurrenz: Hülsen lässt große Chance liegen SVV bleibt erstmals ohne eigenes Tor von FuPa Lüneburg · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Der TB Uphusen verlor, der TV Oyten erlangte nur ein Remis. Die Ergebnisse des Freitagabends sorgten für große Freude beim SV Vorwärts Hülsen. Im eigenen Spiel befand er sich jedoch gegen die SG Unterstedt auf verlorenem Posten.

Wie schon im Hinspiel, das Hülsen mit 3:1 gewann, schenkten sich beide Mannschaften nichts. Dementsprechend brachte der erste Abschnitt keine Tore. Kurz nach dem Seitenwechsel schlugen die Gäste zu. Daniel Moderau vollendete nach Zuspiel von Leon Linke zum 0:1. Den Vorsprung verteidigte die SGU diszipliniert. Verteidiger Nico Nachtigall ließ bei seinem Debüt sogar noch das 0:2 folgen und sicherte damit den Auswärtssieg.