Nach Patzern der Konkurrenz: Garching verpasst die Tabellenführung

Schnelles Tor: Garchinger Spieler gratulieren dem Schützen Leon Sternke (2.v.l.). – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

In der Winterpause haben sich die Garchinger Fußballer darauf eingeschworen, dass sie da sein möchten, wenn sich die vorderen Mannschaften der Bezirksliga Schwächen leisten. An den ersten beiden Wochenenden nach der Winterpause haben die Vorderen so viel in den Sand gesetzt, dass dem VfR mit einem Heimsieg gegen den FC Gerolfing die Tabellenführung winkte. Das erste Ligaheimspiel gegen die Kicker aus dem Ingolstädter Vorort endete dann 1:1 (1:1) und der VfR verpasste fürs Erste den Sprung auf den Platz an der Sonne. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist er aber deutlich besser als erwartet gestartet.

Am Samstag spielte gefühlt die ganze Liga für Garching, und mit dem frühen 1:0 von Leon Sternke nahm man die Einladung an. Bei der ersten Ecke des Spiels brachte Garching gleich das Runde ins Eckige. Auch der Gerolfinger Ausgleich durch Anastasios Porfyriadis (26.) fiel nach einer Standardsituation, jedoch aus einer abseitsverdächtigen Position. Bei dem Tor holte sich Garchings Keeper Korbinian Dietrich noch Gelb wegen Meckerns ab. „Den Ausgleich haben wir schlecht verteidigt“, sagt der Garchinger Trainer Mike Niebauer.