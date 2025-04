Nach Patzer der Konkurrenz: BW Dingden kann für Oberliga planen

Das wird sich Blau-Weiß Dingden nicht mehr nehmen lassen. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung nun auf Adler Union, gar zehn auf den SVB und genau diese zehn Punkte dürften auch als Rechengrundlage genommen werden. Denn: Sollte nur eine Niederrhein-Mannschaft aus der Regionalliga West absteigen, würden aus den beiden Landesligen sowohl die Meister als auch die Vizemeister in die Oberliga aufsteigen. Danach sieht es zur Zeit aus, wenngleich der offizielle Neun-Punkte-Abzug des KFC Uerdingen noch aussteht.

Auf dem Rasen gingen die Mannschaften in Dingden von Beginn an ein hohes Tempo. Großchancen blieben jedoch zunächst aus. Erst nach 35 Zeigerumdrehungen wurde es erstmalig gefährlich, letztlich war der Winkel für Christian Görkes aber zu spitz. Kurz vor der Pause konnte dann aber Mohamed Salman die Führung für BWD erzielen (43.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel ließ André Bugla das 2:0 folgen und sorgte damit für die Vorentscheidung (46.). Bugla war es auch, der zehn Minuten später am Pfosten scheiterte, was wohl den Deckel drauf gemacht hätte. Am Spielstand änderte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr.

Auf den anderen Plätzen unterlag Budberg im Derby dem SV Scherpenberg mit 0:2. Marcio Blank ließ die Gastgeber mit einem Doppelpack jubeln (36./88.). Adler Union verspielte gleich zweimal eine Führung und kassierte den Ausgleichstreffer zum 4:4-Endstand in der Schlussphase.