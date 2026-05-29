Nach Oberweikertshofen-Abschied: Christoph Sdzuy wechselt zum SV Aubing Hönisch als wichtiger Förderer von Sarah Georgi · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Christoph Sdzuy (in blau) hat sich beim SC Oberweikertshofen sportlich weiterentwickelt. – Foto: Maximilian Merk

Christoph Sdzuy schließt sich dem SV Aubing an. In den letzten beiden Jahren hat er sich beim SC Oberweikertshofen in der Landesliga zum Stammspieler entwickelt.

Nach der Verabschiedung von Christoph Sdzuy beim SC Oberweikertshofen ist nun der neue Verein bekannt. Der 23-Jährige, der vor zweieinhalb Jahren mit seinem Zwillingsbruder nach durchwachsener Zeit beim VfR Garching zum Landesligisten kam, schließt sich dem SV Aubing an. Zustande gekommen war der Kontakt über den Kapitän der Aubinger, Hans Haderecker. „Aubing hat mir von Anfang an signalisiert, dass sie mich haben wollen. Dann musste ich nicht lange überlegen“, berichtet Sdzuy gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Sdzuy und der SC Oberweikertshofen konnten den Abstieg nicht verhindern Beim SC Oberweikertshofen entwickelte sich der Abwehrspieler nach seinem ersten halben Jahr zum absoluten Stammspieler in der Landesliga. In dieser Saison stand er in 28 Spielen auf dem Platz, in der vorherigen sogar in 33. „Am Anfang musste ich erstmal meinen Platz in der Mannschaft finden. Florian Hönisch (Trainer des SCO bis April 2025, Anm. d. Red.) hat dann auf mich gebaut und mich viel spielen lassen. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben“, so Sdzuy. Während der Klassenerhalt in der Vorsaison noch knapp gelang, beendeten die Oberweikertshofener diese Saison auf dem letzten Tabellenplatz. Die Folge ist der Abstieg in die Bezirksliga. Sdzuy wird beim SV Aubing weiter in der Landesliga spielen, wenn auch in der anderen Gruppe als mit dem SC Oberweikertshofen.