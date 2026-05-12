Nach Oberliga-Klassenerhalt: Blau-Weiß Dingden mit weiteren Transfers

Nach dem 3:0-Erfolg über ETB Schwarz-Weiß Essen dürfte es bei Blau-Weiß Dingden sicherlich das eine oder andere Kaltgetränk gegeben haben, denn der Aufsteiger hat den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein sicher. Deshalb können die Verantwortlichen den Blick bereits auf die Transferphase richtenn.
Die Mannschaft von Sebastian Amendt hat sich den Klassenerhalt über die gesamte Saison erarbeitet und am 31. Spieltag auch Fakten geschaffen: Mit 44 Punkten hat der Landesliga-Meister von 2025 zehn Punkte Vorsprung auf Rang 16 und neun auf den FC Büderich, der auf Platz 15 steht. Platz 15 wird dann relevant, sollten mit der U23 von Fortuna Düsseldorf, dem Wuppertaler SV und der SSVg Velbert drei Niederrhein-Teams aus der Regionalliga West absteigen. Da Dingden aber auch den direkten Vergleich mit Büderich gewonnen hat (4:0, 0:0), ist der Ligaverbleib vorzeitig gesichert.
In den Wochen zuvor hatte der Wechsel von Joshua Müller vom SV Biemenhorst für Aufsehen gesorgt, denn der mittlerweile ehemalige Kapitän des Lokalrivalen wurde in Biemenhorst inzwischen freigestellt. Doch Müller ist mitnichten der einzige sichere Zugang der Dingdener, die Verantwortlichen haben im Hintergrund bereits eine Reihe von Transfers gesichert.
Angreifer Max Mann, der 2023/24 in der Landesliga 24 Tore erzielte, und Felix Gehrmann, der aktuell bei zwölf Treffern und fünf Vorlagen steht, kommen gemeinsam vom PSV Wesel und dürften die Offensive verstärken. Auch Luis Jakob Blaswich kommt ebenfalls von Lackhausen, ist aber für das Mittelfeld vorgesehen. Der 27-Jährige strahlt auch Torgefahr aus, in der vergangenen Saison verbuchte er zum Beispiel sechs Tore und zehn Vorlagen.
Für die Schaltzentrale dürfte auch Jannis Lamhardt eingeplant sein. Der junge Mittelfeldspieler wird in Dingden seine ersten Schritte im Seniorenfußball gehen, aktuell spielt er mit acht Toren eine gute Rolle beim VfL Rhede in der U19-Niederrheinliga. Dort hat auch Dardan Pepa gespielt, im vergangenen Sommer wechselte er aber nach Biemenhorst, wo er sich mit 23 Einsätzen schnell etablierte. Der 19-Jährige ist damit der zweite Zugang, der vom Lokalrivalen kommt. Ausgebildet wurde Pepa unter anderem bei Rot-Weiß Oberhausen und dem MSV Duisburg.
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