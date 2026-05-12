Nach Oberliga-Klassenerhalt: Blau-Weiß Dingden mit weiteren Transfers Blau-Weiß Dingden hat den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein sicher und wird die Saison wohl als bester Aufsteiger beenden. Einige Transfers stehen schon fest. von André Nückel · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Nach dem 3:0-Erfolg über ETB Schwarz-Weiß Essen dürfte es bei Blau-Weiß Dingden sicherlich das eine oder andere Kaltgetränk gegeben haben, denn der Aufsteiger hat den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein sicher. Deshalb können die Verantwortlichen den Blick bereits auf die Transferphase richtenn.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Die Mannschaft von Sebastian Amendt hat sich den Klassenerhalt über die gesamte Saison erarbeitet und am 31. Spieltag auch Fakten geschaffen: Mit 44 Punkten hat der Landesliga-Meister von 2025 zehn Punkte Vorsprung auf Rang 16 und neun auf den FC Büderich, der auf Platz 15 steht. Platz 15 wird dann relevant, sollten mit der U23 von Fortuna Düsseldorf, dem Wuppertaler SV und der SSVg Velbert drei Niederrhein-Teams aus der Regionalliga West absteigen. Da Dingden aber auch den direkten Vergleich mit Büderich gewonnen hat (4:0, 0:0), ist der Ligaverbleib vorzeitig gesichert. Torgefahr vom PSV Wesel In den Wochen zuvor hatte der Wechsel von Joshua Müller vom SV Biemenhorst für Aufsehen gesorgt, denn der mittlerweile ehemalige Kapitän des Lokalrivalen wurde in Biemenhorst inzwischen freigestellt. Doch Müller ist mitnichten der einzige sichere Zugang der Dingdener, die Verantwortlichen haben im Hintergrund bereits eine Reihe von Transfers gesichert.