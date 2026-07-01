Nach Oberliga-Abstieg: So sieht der Kader des VfB Homberg aus Nach dem überraschenden Abstieg aus der Oberliga Niederrhein geht der VfB Homberg mit Neu-Trainer Daniel Beine und einem veränderten Kader in die Landesliga. von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Veränderungen in Homberg. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der VfB Homberg muss nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein einen Neustart angehen. Unter dem neuen Trainer Daniel Beine hat der Kader bereits klare Konturen, auch wenn sich vor allem im Angriff noch etwas tun dürfte.

Der VfB Homberg startet nach dem insgesamt überraschenden Abstieg aus der Oberliga Niederrhein neu formiert in die kommende Saison. In der Landesliga soll Beine den Traditionsverein wieder stabilisieren. Der 38-Jährige kommt von der SG Unterrath und übernimmt eine Mannschaft, die nach dem Gang eine Liga tiefer sichtbar verändert wurde. Im Tor stehen aktuell Len Daemen, Kenneth Christopher Hersey und Leon Schübel. In der Abwehr gehören Efe Aldemir, Heni Ben Salah, Leon Schütz, Noah van Lent und Kapitän Justin Walker zum Kader. Gerade Walker bleibt als erfahrener Fixpunkt wichtig, während van Lent als Zugang vom TSV Meerbusch reichlich Erfahrung mitbringt und der Defensive Stabilität geben soll.

Im Mittelfeld ist der Kader breiter aufgestellt. Dort stehen Berkan Bartu, Julian Bode, Timo Dapprich, Noah Daragmeh, Emir Demiri, Youness El Kandri, Razmik Khurshudyan, Michael Tosh Lake und Rashad Ouro-Akpo zur Verfügung. Im Angriff ist bislang Marcio Jordan Blank gelistet. Mehrere Zugänge sollen sofort helfen Zu den Neuzugängen zählen auch Rashad Ouro-Akpo von den Sportfreunden Hamborn 07, Noah van Lent vom TSV Meerbusch, Youness El Kandri vom SC Rot-Weiß Nienborg, Efe Aldemir von ETB Schwarz-Weiß Essen und Michael Tosh Lake vom FC Kray.