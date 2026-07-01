Nach Oberliga-Abstieg: So sieht der Kader des VfB Homberg aus

Der VfB Homberg muss nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein einen Neustart angehen. Unter dem neuen Trainer Daniel Beine hat der Kader bereits klare Konturen, auch wenn sich vor allem im Angriff noch etwas tun dürfte.
Der VfB Homberg startet nach dem insgesamt überraschenden Abstieg aus der Oberliga Niederrhein neu formiert in die kommende Saison. In der Landesliga soll Beine den Traditionsverein wieder stabilisieren. Der 38-Jährige kommt von der SG Unterrath und übernimmt eine Mannschaft, die nach dem Gang eine Liga tiefer sichtbar verändert wurde.
Im Tor stehen aktuell Len Daemen, Kenneth Christopher Hersey und Leon Schübel. In der Abwehr gehören Efe Aldemir, Heni Ben Salah, Leon Schütz, Noah van Lent und Kapitän Justin Walker zum Kader. Gerade Walker bleibt als erfahrener Fixpunkt wichtig, während van Lent als Zugang vom TSV Meerbusch reichlich Erfahrung mitbringt und der Defensive Stabilität geben soll.
Im Mittelfeld ist der Kader breiter aufgestellt. Dort stehen Berkan Bartu, Julian Bode, Timo Dapprich, Noah Daragmeh, Emir Demiri, Youness El Kandri, Razmik Khurshudyan, Michael Tosh Lake und Rashad Ouro-Akpo zur Verfügung. Im Angriff ist bislang Marcio Jordan Blank gelistet.
Zu den Neuzugängen zählen auch Rashad Ouro-Akpo von den Sportfreunden Hamborn 07, Noah van Lent vom TSV Meerbusch, Youness El Kandri vom SC Rot-Weiß Nienborg, Efe Aldemir von ETB Schwarz-Weiß Essen und Michael Tosh Lake vom FC Kray.
Gerade van Lent und Dapprich können wichtige Rollen einnehmen. Dapprich war zuvor bei DJK Adler Union Frintrop auffällig und bringt offensive Qualität aus dem Mittelfeld mit. Ouro-Akpo wiederum kommt mit Entwicklungspotenzial und Landesliga-Erfahrung aus Hamborn. Insgesamt wirkt der Kader im Zentrum spannend, während die Besetzung im Sturmzentrum nach aktuellem Stand noch schlank ist.
Dem stehen zahlreiche Abgänge gegenüber. Kilian Schaar wechselt zum VfL Rheinhausen, Johann Noubissi Noukumo zum 1. FC Monheim, Lukas Melvin Meyer zum 1. FC Lintfort und Alessio Tafa zum FC Wegberg-Beeck. Andres Gerardo Gomez Dimas und Felix Hohmann schließen sich der SpVg Schonnebeck an, Connor Klossek der Holzheimer SG.
Außerdem verlassen Henrik Scheibe, James Shepard, Frederic Michel und Ricarda Rinke den Kader beziehungsweise wechseln in andere Bereiche. Shepard geht zum FC Rot-Weiss Koblenz, Michel zur zweiten Mannschaft des VfB.
Für Homberg beginnt damit ein echter Neustart. Nach dem bitteren Abstieg wird entscheidend sein, wie schnell Beine aus den verbliebenen Leistungsträgern, erfahrenen Zugängen und jungen Spielern eine funktionierende Einheit formt. Der Anspruch am Rheindeich dürfte klar sein: Der VfB will sich in der Landesliga nicht lange mit der neuen Realität aufhalten, sondern möglichst schnell wieder nach oben schauen.