Nach Oberliga-Abstieg: FC Türkiye sucht öffentlich nach Spielern

Umbruch beim FC Türkiye. – Foto: Oliver Utesch

Der FC Türkiye Wilhelmsburg stellt die Weichen für den Neustart in der Landesliga. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg laufen die Planungen beim Klub von der Dratelnstraße bereits auf Hochtouren. Nun sucht Türkiye über einen öffentlichen Aufruf nach weiteren ambitionierten Spielern, die sich für die kommende Saison empfehlen möchten.

Der Verein kündigte ein Probetraining beziehungsweise eine Sichtung an. Diese soll am Mittwoch, 27. Mai 2026, um 19.45 Uhr an der Dratelnstraße stattfinden. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

In der Vereinsmeldung heißt es: „Nach dem Abstieg in die Landesliga laufen die Planungen für die neue Saison beim FC Türkiye bereits auf Hochtouren. Ein großer Teil des Kaders bleibt zusammen, erste Neuzugänge stehen ebenfalls bereits fest.“

Trotz des Abstiegs will Türkiye offenbar nicht bei null beginnen. Nach Vereinsangaben bleibt ein großer Teil des Kaders zusammen, zudem sollen erste Zugänge bereits feststehen. Dennoch möchte sich der Klub gezielt verstärken und lädt deshalb Spieler ein, sich zu zeigen.

Gesucht werden ambitionierte, leidenschaftliche und teamorientierte Spieler, die den Weg in der Landesliga mitgehen wollen. Die Botschaft des Vereins ist klar: Der Abstieg soll nicht das Ende einer Entwicklung sein, sondern der Ausgangspunkt für einen neuen Anlauf.

Anmeldung über Instagram

Interessierte Spieler sollen sich per Direktnachricht bei Roman Schmer melden. Dabei bittet der Verein direkt um die wichtigsten Angaben: Alter, Position sowie aktueller oder vorheriger Verein. Nach der Anmeldung erhalten die Spieler weitere Informationen zum genauen Ablauf. Der Klub weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Neustart mit klarem Anspruch

Für Türkiye beginnt nach dem Oberliga-Abstieg eine wichtige Phase. In der abgelaufenen Saison landete der Klub in der unteren Tabellenregion und musste den Gang in die Landesliga hinnehmen. Nun geht es darum, frühzeitig Struktur in die neue Spielzeit zu bringen und einen Kader zusammenzustellen, der in der Landesliga konkurrenzfähig ist.

Der offene Sichtungstermin ist dabei ein pragmatischer Schritt. Türkiye will den vorhandenen Kader ergänzen, neue Spieler kennenlernen und möglicherweise gezielt Qualität dazuholen. Gerade nach einem Abstieg entscheidet die Kaderplanung oft darüber, ob ein Verein schnell wieder Stabilität findet - oder länger braucht, um sich neu zu sortieren.

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