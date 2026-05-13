Nach Oberliga-Abstieg: Curslack verpflichtet Witmütz

Aktuell spielt Witmütz noch für den FC Voran Ohe in der Landesliga Hansa und gehört dort regelmäßig zum Aufgebot. In der laufenden Saison kommt er auf 21 Einsätze und hat vier Tore erzielt. Damit bringt er nicht nur Erfahrung, sondern auch aktuelle Landesliga-Praxis mit - genau das dürfte für Curslack beim Neustart eine wichtige Rolle spielen.

Auch seine fußballerische Ausbildung spricht für Qualität: In der Jugend spielte Witmütz unter anderem für Concordia Hamburg in der U17-Bundesliga. Später sammelte er Erfahrung im Herrenbereich und kennt sowohl die Landesliga als auch die Oberliga.

Neustart nach dem Abstieg

Für den SV Curslack-Neuengamme beginnt nach dem Abstieg aus der Oberliga ein neues Kapitel. Der Verein wird in der Landesliga antreten und muss seinen Kader dafür neu ausrichten. Die Verpflichtung von Witmütz ist dabei ein erster Baustein. Der Mittelfeldspieler soll den Kader der Mannschaft von Trainer Olaf Poschmann verstärken. Weiter schreibt der Klub: „Herzlich willkommen zurück lieber Till. Wir freuen uns, dich wieder in Curslack auf dem Spielfeld zu sehen.“