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Nach Oberliga-Abstieg: Curslack verpflichtet Witmütz
Der SV Curslack-Neuengamme stellt nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg die ersten Weichen für den Neustart in der Landesliga. Till Witmütz kehrt vom FC Voran Ohe zurück.
von red · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
Rückkehr von Till Witmütz. – Foto: red/KI I Mathias Merk
Der SV Curslack-Neuengamme hat seinen ersten Zugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Till Witmütz wechselt im Sommer vom FC Voran Ohe an den Gramkowweg und kehrt damit zu einem früheren Verein zurück. Für den Oberliga-Absteiger ist es die erste Personalie auf dem Weg zum Neuaufbau in der Landesliga.
Der Verein formuliert die Rückkehr entsprechend emotional: „Alte Liebe rostet nicht“, heißt es in der Mitteilung. Witmütz ist in Curslack kein Unbekannter, schließlich trug der 27-jährige Mittelfeldspieler bereits vor fünf Jahren das SVCN-Trikot und lief damals auch in der Oberliga Hamburg für den Klub auf.
Stammspieler aus Ohe kommt zurück
Aktuell spielt Witmütz noch für den FC Voran Ohe in der Landesliga Hansa und gehört dort regelmäßig zum Aufgebot. In der laufenden Saison kommt er auf 21 Einsätze und hat vier Tore erzielt. Damit bringt er nicht nur Erfahrung, sondern auch aktuelle Landesliga-Praxis mit - genau das dürfte für Curslack beim Neustart eine wichtige Rolle spielen.
Auch seine fußballerische Ausbildung spricht für Qualität: In der Jugend spielte Witmütz unter anderem für Concordia Hamburg in der U17-Bundesliga. Später sammelte er Erfahrung im Herrenbereich und kennt sowohl die Landesliga als auch die Oberliga.
Neustart nach dem Abstieg
Für den SV Curslack-Neuengamme beginnt nach dem Abstieg aus der Oberliga ein neues Kapitel. Der Verein wird in der Landesliga antreten und muss seinen Kader dafür neu ausrichten. Die Verpflichtung von Witmütz ist dabei ein erster Baustein. Der Mittelfeldspieler soll den Kader der Mannschaft von Trainer Olaf Poschmann verstärken. Weiter schreibt der Klub: „Herzlich willkommen zurück lieber Till. Wir freuen uns, dich wieder in Curslack auf dem Spielfeld zu sehen.“
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