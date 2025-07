"Nach oben arbeiten": Das verflixte zweite Jahr in Neuhausen?

Nach dem starken siebten Platz in der Premierensaison will der FV Sportfreunde Neuhausen auch 2025/2026 bestehen. Spielertrainer Ugur Yilmaz über Lernprozesse, Neuzugänge und die Kraft des Teams.

Gelungene erste Landesliga-Saison

Nach dem Aufstieg in die Landesliga spielte der FV Sportfreunde Neuhausen eine bemerkenswerte Runde und landete am Ende auf Rang sieben – ein beachtliches Ergebnis für einen Neuling. Trainer Ugur Yilmaz blickt mit Stolz auf die Entwicklung zurück: „Nach dem schwierigen Start in die Saison war der siebte Platz am Ende natürlich eine Riesensache für uns.“ Nur drei Punkte aus den ersten sechs Spielen ließen früh Zweifel aufkommen, doch dann folgte eine eindrucksvolle Wende.