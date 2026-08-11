Nach nur zwei Monaten: Semmler verlässt Passau und wechselt zu Seebach

Das war wohl ein Missverständnis! Lukas Semmler wurde Ende Mai beim 1. FC Passau als hoffnungsvoller Neuzugang vorgestellt. "Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und wird unserem Spiel mit seiner seiner Geschwindigkeit sehr guttun", sagte Passaus Sportvorstand Stefan Kurz seinerzeit. Ein knappes Vierteljahr später sieht die Sachlage komplett anders aus, denn der Aunkirchener, der von der SpVgg GW Deggendorf an die Danziger Straße gewechselt war, hat seine Zelte bei den Rot-Weißen bereits wieder abgebrochen und wird künftig für den TSV Seebach auflaufen.
Der 19-jährige Offensivmann spielte beim derzeitigen Rangzweiten der Landesliga Mitte in der Saisonanfangsphase nur eine untergeordnete Rolle und wurde lediglich dreimal eingewechselt.
"Der Kontakt mit Seebach besteht schon seit längerer Zeit. In Passau hat es für mich letztlich nicht ganz so gepasst, wie ich es mir vorgestellt hatte. Umso mehr habe ich mich gefreut, als sich nun die Möglichkeit ergeben hat, nach Seebach zu wechseln und das auch schlussendlich geklappt hat. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung, die Mannschaft und die Zeit bei meinem neuen Verein", sagt der Nachwuchsmann, der bei der Kölbl-Truppe das Offensivspiel beleben soll.