Nach nur zwei Monaten: Semmler verlässt Passau und wechselt zu Seebach Der 19-jährige Flügelstürmer verlässt die Dreiflüssestädter nach kurzer Zeit bereits wieder von Thomas Seidl · Heute, 12:24 Uhr · 0 Leser

Lukas Semmleer hat sich dem TSV Seebach angeschlossen – Foto: Verein

Das war wohl ein Missverständnis! Lukas Semmler wurde Ende Mai beim 1. FC Passau als hoffnungsvoller Neuzugang vorgestellt. "Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und wird unserem Spiel mit seiner seiner Geschwindigkeit sehr guttun", sagte Passaus Sportvorstand Stefan Kurz seinerzeit. Ein knappes Vierteljahr später sieht die Sachlage komplett anders aus, denn der Aunkirchener, der von der SpVgg GW Deggendorf an die Danziger Straße gewechselt war, hat seine Zelte bei den Rot-Weißen bereits wieder abgebrochen und wird künftig für den TSV Seebach auflaufen.



Der 19-jährige Offensivmann spielte beim derzeitigen Rangzweiten der Landesliga Mitte in der Saisonanfangsphase nur eine untergeordnete Rolle und wurde lediglich dreimal eingewechselt.







"Der Kontakt mit Seebach besteht schon seit längerer Zeit. In Passau hat es für mich letztlich nicht ganz so gepasst, wie ich es mir vorgestellt hatte. Umso mehr habe ich mich gefreut, als sich nun die Möglichkeit ergeben hat, nach Seebach zu wechseln und das auch schlussendlich geklappt hat. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung, die Mannschaft und die Zeit bei meinem neuen Verein", sagt der Nachwuchsmann, der bei der Kölbl-Truppe das Offensivspiel beleben soll.







"Wir freuen uns sehr, dass der Wechsel jetzt noch zustande gekommen ist. Der Austausch mit Lukas besteht schon länger und wir waren bereits damals überzeugt davon, dass er sportlich und menschlich sehr gut zu uns passen würde. Umso schöner ist es, dass wir ihn nun doch noch für den TSV Seebach gewinnen konnten. Er bringt Qualität, Ehrgeiz und eine super Einstellung mit und wird unsere Mannschaft definitiv verstärken. Wir sind überzeugt, dass er hervorragend zu uns passt und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit", lässt TSV-Teammanager Manuel Ebner verlauten. Der amtierende Vizemeister hat seine Planungen mit dem Semmler-Transfer noch längst nicht abgeschlossen, denn der immer noch relativ dünne Kader soll mit weiteren Verpflichtungen aufgebessert werden. Bis Ende August haben die Verantwortlichen dafür noch Zeit.





