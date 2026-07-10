Nach nur vier Wochen: FSV VfB Straubing und Kettl gehen getrennte Wege

"Der FSV VfB Straubing und Cheftrainer Michael Kettl haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die gemeinsame Zusammenarbeit zu beenden. In einem ausführlichen Austausch zwischen Michael Kettl und der sportlichen Vorstandschaft wurden unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der zukünftigen sportlichen Ausrichtung deutlich. Da in wesentlichen Punkten keine gemeinsame Basis für eine weitere Zusammenarbeit gefunden werden konnte, haben beide Seiten diese Entscheidung gemeinsam getroffen. Wir bedanken uns bei Michael für seinen Einsatz und seine Arbeit seit seiner Zusage im Januar 2026. Er war in den vergangenen Monaten maßgeblich an den sportlichen Planungen und der Zusammenstellung des aktuellen Kaders beteiligt. Wir wünschen Michael für seine private und sportliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg", lässt der Klub in seinen sozialen Medien verlauten.











Der vom Kreisklassisten SpVgg Pondorf an den Peterswöhrd gekommene Kettl gibt folgendes Statement zu Protokoll: "Seit unserer Einigung im Januar verging quasi kein Tag, wo ich mich nicht schon mit verschiedensten Themen rund um den FSV VFB beschäftigt habe. Besonders zeitintensiv war dabei die Kaderplanung mit jungen hungrigen Spielern aus der Region, die zusammen mit erfahrenen Spielern eine gute Mischung für die Zukunft des Vereins bilden sollten. Hierfür hatte ich im Vorhinein auch viel Zuspruch erhalten. Leider hat sich aber dann schon vor der allerersten Trainingseinheit herausgestellt, dass es erhebliche Differenzen in vielerlei Punkten und der Philosophie gibt. Zudem sind auf die wenigen Tage bereits derart viele Dinge aufgetaucht, die eine ruhige und vertrauensvolle Zusammenarbeit unmöglich machten. Deshalb ist es jetzt leider das Beste für die Mannschaft, dass sie sich in aller Ruhe auf ihr großes Ziel vorbereiten kann und wir die Zusammenarbeit schon jetzt beenden. Ich wünsche den Spielern viel Erfolg und einen gelungenen Auftakt."