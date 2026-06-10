Nach nur vier Monaten: Thürnthenning und Coach Käufl trennen sich Der A-Klassist und der Ex-Dingolfinger beenden die Zusammenarbeit im beiderseitigen Einvernehmen von PM · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser

Simon Käufl ist nicht mehr Trainer des SV Thürnthenning – Foto: Charly Becherer

Der SV Thürnthenning und Trainer Simon Käufl haben sich nach gemeinsamen Gesprächen darauf geeinigt, die Zusammenarbeit nach Abschluss der Saison 2025/26 nicht fortzusetzen

Käufl übernahm die Mannschaft im Februar 2026 und konnte in kurzer Zeit eine deutlich positive sportliche Entwicklung anstoßen. Bereits in der Vorbereitung gelang es dem Team, nahezu alle Spiele erfolgreich zu gestalten. Auch in der anschließenden Frühjahrsrunde überzeugte die Mannschaft mit fünf Siegen aus sieben Pflichtspielen und einer stabilen, leistungsstarken Entwicklung. Bereits bei der Zusage im Herbst 2025 war gemeinsam festgelegt worden, die Zusammenarbeit im Sommer 2026 erneut zu besprechen. Kurz nach seiner Zusage erfuhr Simon Käufl, dass er im Sommer Vater wird. Daher entschieden sich beide Seiten bewusst gegen eine längerfristige Vereinbarung und wollten die Situation nach Saisonende gemeinsam neu bewerten.

Im Rahmen der anschließenden Gespräche verständigten sich beide Seiten darauf, künftig getrennte Wege zu gehen. Der SV Thürnthenning wird die kommende Saison mit einer Spielertrainer-Lösung planen, während Käufl sich auf seinen neuen Lebensabschnitt in der Familie konzentriert und zugleich offen für neue sportliche Aufgaben bleibt. "Simon hat die Mannschaft in einer wichtigen Phase übernommen und in kurzer Zeit sehr gute Arbeit geleistet. Sowohl die Vorbereitung als auch die Frühjahrsrunde waren sportlich erfolgreich und haben die positive Entwicklung der Mannschaft unterstrichen. Im Zuge unserer künftigen Ausrichtung haben wir uns entschieden, wieder auf eine Spielertrainer-Lösung zu setzen. Wir bedanken uns bei Simon für seinen Einsatz, seine Professionalität und die stets gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute", erklärt der Verein.