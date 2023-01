Nach nur vier Hinrunden-Einsätzen: Schöneiche mit Winter-Neuzugang Abwehrspieler kommt von einem Berliner Oberligisten

Zuletzt spielte der Neuzugang von Germania Schöneiche in Berlin, beim Oberligisten Eintracht Mahlsdorf. Hier kam der Abwehrspieler nur zu vier Einsätzen für die erste Mannschaft.

Tapetenwechsel bei Max Mulack. Der 23-Jährige suchte nach nur vier Einsätzen in der Oberliga-Hinrunde nach einer neuen sportlichen Herausforderung und fand diese bei Germania Schöneiche. Anderthalb Jahre kickte der Abwehrspieler bei Eintracht Mahlsdorf. Neben 19 Einsätzen in der Oberliga absolvierte er sechs Spiele für die Zweite in der Landesliga.