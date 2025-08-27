Nach nur sechs Spielen im Amt: Dentz nicht mehr Coach in Niedersachsen

Erst in diesem Sommer hatte Maximilian Dentz einen neuen Posten angetreten. In Niedersachsen übernahm der 36-Jährige die Geschicke des SV Newroz Hildesheim. Doch das Kapitel beim ambitionierten Landesligisten war ein sehr kurzes: Nach nur sechs Pflichtspielen trennen sich schon wieder die Wege.

Aus den bisherigen zwei Pokal- und vier Ligapartien hatte der mit einigen hochkarätigen Neuzugängen aufgerüstete SV Newroz nur zwei gewinnen können - offenbar zu wenig für die Ambitionen des Clubs. Nach der jüngsten 2:3-Niederlage gegen Blau-Weiß Schwalbe Tündern seien "viele Gespräche mit Spielern und dem Trainerteam" geführt worden. Bei diesen sei deutlich geworden, "dass das sportliche Gesamtkonzept in seiner jetzigen Form nicht optimal zu den Zielen des Vereins" passe, teilte der Landesligist am Dienstag mit. Zum Trainerprofil:

Die jüngsten Ergebnisse und das Aus im Bezirkspokal hätten gezeigt, "dass eine Veränderung notwendig ist", hieß es weiter. "In beiderseitigem Einvernehmen trennen sich daher die Wege des SV Newroz Hildesheim und des Trainergespanns Maximilian Dentz sowie Mustafa Cinibulak." Zwischenmenschlich sei "die Zusammenarbeit stets hervorragend" gewesen und "unser Dank gilt beiden für ihr Engagement, ihre Arbeit und ihren Einsatz", schrieb der Verein.

Für Maximilian Dentz ist das Szenario einer frühzeitigen Trennung schon aus dem Vorjahr bekannt. Im vergangenen Sommer hatte er die Verbandsliga-Elf der SG Rot-Weiß Thalheim übernommen - und diese im Oktober wieder verlassen. Ausschlaggebend waren damals allerdings keinesfalls sportliche Gründe, sondern allen voran der Pendelaufwand nach Thalheim.

Beim SV Newroz hatte der frühere Regionalliga-Trainer des VfB Germania Halberstadt und Oberliga-Coach des FC Einheit Wernigerode mit "fachlicher Qualität" und "klaren Ideen für die Entwicklung unserer Mannschaft" überzeugt, hieß es zu seiner Vorstellung im Mai. Nur wenige Monate später führen die Wege wieder getrennt.

