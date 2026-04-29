Nach nur fünf Spielen nicht mehr wegdenkbar

FuPa: Du selbst warst mit sechs Scorerpunkten in gut 50 Minuten maßgeblich beteiligt. Gute Tagesform oder woran lag es?

Jakub Spiewak: Nein, dass das Spiel so hoch enden wird, damit haben wir nicht gerechnet. Es war aber ein tolles Gefühl.

Jakub Spiewak: Ich würde sagen, es war vor allem ein super Auftritt der ganzen Mannschaft. Am Anfang habe ich noch ein paar Chancen liegen lassen, bis ich dann im Sechzehner gefoult wurde. Ich habe mir den Ball genommen und den Elfmeter verwandelt – das hat mir einen riesigen Schub an Selbstvertrauen gegeben. Danach lief es einfach richtig gut.

FuPa: Durch euren Sieg ist das Rennen um Meisterschaft und Aufstieg inklusive Hofgeismar und Elbetal spannend ohne Ende. Wie schätzt du eure sportliche Lage ein?

Jakub Spiewak: Wir sind gut dabei, und es bleibt auch für uns spannend. Wenn wir uns nochmal zusammenreißen, die Trainingsbeteiligung hochhalten und alle 100 Prozent geben, ist der Aufstieg definitiv noch drin. Ein Nachteil ist natürlich, dass wir aktuell keinen richtigen Trainer haben, was sich auf die Leistungen auswirken kann. Aber wir machen das Beste daraus und schauen, was möglich ist.

FuPa: Bei uns ist zwischen 2021/22 und 2025/26 nichts eingetragen. Hattest du eine Pause – und wenn ja, warum?

Jakub Spiewak: Ja, das stimmt. Ich hatte damals einfach viel um die Ohren. Im Nachhinein war das für mich ein großer Fehler, aus dem ich gelernt habe. Es hat mich vier Jahre gekostet, zu erkennen, dass ich nicht hätte aufhören sollen. Deshalb auch ein großer Dank an Pascal Bartheld aus der Mannschaft, der mich zurück zum Fußball geholt hat.

FuPa: Mit 23 Jahren kommst du ins beste Fußballalter. Welche persönlichen Ziele hast du dir für die kommenden Jahre gesteckt?

Jakub Spiewak: Es ist noch alles möglich. Ich bin ja gerade erst seit etwa sechs Wochen wieder richtig auf dem Platz, da brauche ich sicher noch etwas Zeit, bis ich komplett drin bin. Ich will weiter angreifen, so viele Tore wie möglich schießen und mich ständig verbessern. Mein Ziel war es schon immer, irgendwann in einer höheren Liga zu spielen. Daran möchte ich weiter arbeiten.