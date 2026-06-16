Nach nur einer Saison in der KK: SC Schöngeising steigt erneut auf Aufstieg in Schöngeising von Hans Kürzl · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Marcel Berger. – Foto: SC Schöngeising

Der SC Schöngeising hat den Direktaufstieg in die Kreisliga geschafft. Die Mannschaft erzielte in 26 Spielen 113 Tore – Stürmer Berger allein 40.

Schöngeising – Es ist gerade mal zwei Jahre her, dass der SC Schöngeising zum ersten Mal seit 2014 die A-Klasse wieder nach oben verlassen hat. „Wir kommen da sicher nicht nur zu Besuch“, sagte der damalige Spielertrainer Michael Falsner vor der Saison 2024/25. Er gab sich selbstbewusst, dass man über den reinen Klassenerhalt hinaus eine gute Rolle spielen könnte. Eine Aussage, die zunächst Falsner und nach der Winterpause Kristjan Paluca locker einhalten konnten. Ziemlich stabil hielt sich der Neuling in der oberen Tabellenhälfte und landete am Ende auf Rang drei. Nun ist der Besuch in der Kreisklasse doch ein relativ kurzer geworden, der Sprung in die Kreisliga wurde eine Saison lang zum Statement. Bereits zum ersten Spieltag setzte der SCS zu einem weithin vernehmbaren Paukenschlag an, einem auch in der Höhe verdienten 4:0 über den SC Fürstenfeldbruck. Die Tormaschine war angeworfen und stoppte erst bei 113 Treffern, ein Schnitt von 4.3 pro Spiel.

SC Schöngeising springt mit breiter Brust in die Kreisliga – Marcel Berger netzte 40 Mal Zum Hauptproduzenten wurde Marcel Berger, der allein 40 Mal einnetzte – mit Abstand der Topwert in den vier Kreisklassen des Zugspitzkreises. Eine Leistung, die Spielertrainer Paluca zu schätzen weiß: „Bärenstark, aber das war auch unsere gesamte Offensive.“ Er versieht das mit dem Hinweis: „Es hat noch 73 weitere Treffer gegeben.“ Drei weitere Schöngeisinger Kicker (Paluca selbst, Ilyas Kayikci und Kilian Probst) weisen ebenfalls noch zweistellige Quoten auf. „Das macht uns definitiv für jeden Gegner unberechenbar“, stellt Paluca fest. Trotzdem könne das nur funktionieren, wenn auch die Defensive gut arbeite. Die hält mit nur 33 Gegentreffern ebenfalls den Bestwert. Was Paluca besonders stolz macht: „Wir haben den Direktaufstieg in einer Liga mit starker Konkurrenz erreicht.“ Lange lieferte man sich mit der SpVgg Wildenroth, dem SC Fürstenfeldbruck und dem TSV Alling ein enges Rennen. „Das war sehr anspruchsvoll, da stabil zu bleiben.“ Mit Beginn der Frühjahrsrunde habe man ständig das Gefühl gehabt, dass man nicht nachlassen dürfe. Das Team habe sich daher stets auf sich konzentriert, seine Hausaufgaben erledigt und nicht auf Ausrutscher der Mitbewerber gewartet.

Kreisklasse SC Schöngeising Aufstieg – Foto: Bogdan Kramliczek