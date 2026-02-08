Nach nur einer Saison: Auerbach und Weigl gehen ab Mai getrennte Wege Der 41-jährige Übungsleiter wird nicht weiterbeschäftigt und zeigt sich darüber sehr enttäuscht von PM / ts · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser

Christian Weigls Zeit beim SV Auerbach hat ein relativ schnelles Ende – Foto: Harry Rindler

Der SV Auerbach, derzeit Tabellenneunter der Kreisliga Straubing, wird sich zur kommenden Saison sportlich neu aufstellen. In diesem Zuge wird Christian Weigl nicht mehr als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Wer auf den langjährigen Deggendorfer NLZ-Coach folgt, gibt der Klub noch nicht bekannt.

"Weigl hat in einer sportlich wie auch strukturell äußerst anspruchsvollen Phase im vergangenen Jahr die Verantwortung als Cheftrainer übernommen. Mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz gestaltete er den notwendigen Umbruch innerhalb der Mannschaft. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen gelang es dem SV Auerbach, die Saison bislang insgesamt solide zu absolvieren. Die neu formierte sportliche Leitung des Vereins, deren genaue Zusammensetzung in Kürze bekannt gegeben wird, hat sich nun entschlossen, einen neuen Weg einzuschlagen. Diese Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen", betonen die Vereinsvertreter ausdrücklich und führen weiter aus: "Christian Weigl hat den Verein während seiner Amtszeit stets unterstützt und ist sowohl für die Mannschaft als auch für den gesamten Verein eine wichtige Stütze. Der SV Auerbach bedankt sich bei Christian Weigl schon jetzt für seinen Einsatz und seine geleistete Arbeit und wünscht ihm für seinen weiteren sportlichen wie auch persönlichen Weg alles Gute. Zugleich hat Christian dem Verein zugesichert, bis zum letzten Tag weiterhin alles für das Team zu geben, um gemeinsam die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen."







"Als ich vor rund zwei Wochen einen Termin einberufen hatte, um sich zur neuen Saison hinsichtlich Kader und Saisonziel Gedanken zu machen, wurde mir vom neuen sportlichen Leiter mitgeteilt, dass man nicht mehr mit mir plant. Ich war erst mal sprachlos, hatte sich der Vorstand in der Abschluss, wie auch Weihnachtsfeier sehr lobend bedankt, dass wir uns nach anfänglichen Schwierigkeiten zusammengerauft haben und der Verein hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Mannschaft positiv in die Zukunft blickt. Dass wir mit Alex Karl gemeinsam einen Co-Spielertrainer an Land ziehen konnten, hat mich sehr gefreut. Zugleich wurde nach Weihnachten die Verpflichtung eines neuen sportlichen Leiters bekanntgegeben, was mich noch euphorischer in die neue Saison blicken ließ, da dieser auch als Spieler zur Verfügung stehen wird. Dass man nun - ohne ein gemeinsames Gespräch hinsichtlich neuer Saison - beschlossen hat, einen anderen Weg einzuschlagen, enttäuscht mich sehr und zeigt, dass man meine Ideen für neue Saison gar nicht hören wollte und der neue sportliche Leiter überhaupt keinen Gedanken daran verschwendete, die Zusammenarbeit fortzuführen, obwohl er die Entwicklung der Mannschaft bis zum Winter kaum mitverfolgen konnte", zeigt sich Christian Weigl sehr geknickt.



