Nach nur einem Sieg aus neun Spielen: Jelisic nicht mehr Trainer in Pipinsried Trennung vollzogen, Peuker kommt

Die Verantwortlichen des FC Pipinsried hatten Jelisic nach dem misslungenen Deal mit dem ehemaligen isländischen Nationalspieler Hannes Sigurdsson (jetzt Trainer von Wacker Burghausen) zu Saisonbeginn als Spielertrainer in den Sessel des Cheftrainers gehievt. Ihm zur Seite wurde mit Pablo Pigl ebenfalls ein spielender Trainer gestellt. Hinzu kam die Verpflichtung von A-Schein-Inhaber Miljan Prijovic als gleichberechtigter Trainer neben Jelisic. Ein A-Schein-Inhaber wurde gebraucht, denn weder Jelisic noch Pigl besitzen die für die Regionalliga notwendige Berechtigung. Nachdem Prijovic bereits vor Wochen das Handtuch geworfen hatte, bekam Jelisic eine Sondergenehmigung vom Verband. Eine solche Genehmigung ist auch jetzt notwendig, denn auch Peuker hat keinen A-Schein.

Nicht erst seit dem 0:4 am Samstag gegen den FC Bayern München II stand Jelisic unter Beschuss, mit nur einem Sieg aus den letzten neun Spielen rutschte Pipinsried ab auf die Abstiegsplätze. Für den 27-jährigen Jelisic war es das erste Engagement als Trainer. Die erste Trainerstation endete für ihn also bereits nach der Hinrunde.

In den vergangenen beiden Jahren hatten mit Fabian Hürzeler, Andreas Thomas, Andreas Pummer, Miljan Prijovic und nun Niko Jelisic gleich fünf Trainer das Zepter beim FCP in der Hand. Hinzu kommen zahlreiche Co-Trainer und zwei Torwart-Trainer, die den Verein aus verschiedensten Gründen in den vergangenen beiden Jahren verlassen haben.

„Wir bedauern die ganze Sache sehr. Aber die Entwicklung der letzten Wochen war halt alles andere als positiv“, räumt Pipinsrieds Sportlicher Leiter Tarik Sarisakal im Gespräch mit dem Internetportal Fupa ein.

Frank Peuker, der zuletzt bis April 2021 den Kreisklassisten Indersdorf und davor unter anderem den ASV Dachau und den TSV Jetzendorf trainierte, steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn Jelisic wird auch als Spieler fehlen. Der 27-jährige Mittelfeldstratege war Denker und Lenker seiner Mannschaft auch auf dem Platz. Seine Erfahrung wurde gerade beim Match gegen die „Kleinen Bayern“ schmerzlich vermisst.

Peuker bleibt zunächst bis zur Winterpause im Amt, fünf Spiele stehen 2022 noch auf dem Programm. Er werde nicht alles umstellen, die Mannschaft müsse jedoch „wieder leidenschaftlicher spielen“, sagte der 50-Jährige. (hae)