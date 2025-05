Nach nur einem Jahr: Nächster Abgang auf Türkgücüs Führungsebene

München – Nach dem Abstieg in die Bayernliga steht bei Türkgücü München ein großer Umbruch bevor – nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der Führungsebene. Wie der Verein bei Instagram bekanntgibt, beendet Sportvorstand Erol Arslan sein Engagement mit dem Saisonende. Er verlässt die Münchner demnach auf eigenen Wunsch.

Arslan war erst seit rund einem Jahr für Türkgücü München tätig. Seit Juni 2024 ergänzte er die bisherige Vorstandschaft um Taskin Akkay und Serdar Yilmaz. Als Sportvorstand war er unter anderem für die Durchführung von Transfers sowie für die Kaderplanung verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Gewinnung von Sponsoren.

Auch Sportdirektor und Trainer verlassen künftigen Bayernligisten Türkgücü

Allerdings machte die weite Entfernung zu München die Einbindung Arslans in das Tagesgeschäft zunehmend schwieriger, erklärt Türkgücü. Der Unternehmer wohnt in Mosbach, einer Stadt im baden-württembergischen Neckar-Odenwald-Kreis, über 300 Kilometer von München entfernt. Der 55-Jährige sagte bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr, er wolle Türkgücü München „nachhaltig“ erfolgreich machen. Am Ende seiner knapp einjährigen Amtszeit steht der Abstieg in die Bayernliga.

Nach der schwierigen Saison mit dem sportlichen Abstieg und den zahlreichen Nebenschauplätzen gehen einige Verantwortliche bei Türkgücü von Bord. Neben Erol Arslan verlässt auch Sportdirektor Enver Maltas den Klub. Trainer und Vereinslegende Alper Kayabunar widmet sich ebenfalls einer neuen Herausforderung. Nachfolger für die Abgänge hat Türkgücü München bislang noch nicht bekanntgegeben. (vfi)