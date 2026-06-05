Nach nur einem Jahr ist die Mosella wieder da Mit dem 1:1 im Auswärtsspiel bei der SG 06 Betzdorf ist Mosella Schweich allen Eventualitäten aus dem Weg gegangen – und hat den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Rheinlandliga geschafft. In den Jubel mischte sich die Freude über die Zusage eines Leistungsträgers, dem Verein die Treue zu halten. von Andreas Arens · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

Große Freude unter Spielern, Trainerteam und mitgereisten Fans: Mit vier Punkten aus zwei Spielen hat Mosella Schweich die Relegation der Bezirksliga-Vizemeister souverän gemeistert und steigt wieder in die Rheinlandliga auf. – Foto: Sebastian Schwarz

Groß war die Enttäuschung vor rund einem Jahr, als die Schweicher Mosella die Rheinlandliga nach nur einer Saison wieder Richtung Bezirksliga verlassen musste. Nun ist die Freude umso größer, dass der direkte Wiederaufstieg gelungen ist. Das 1:1 am Mittwochabend im Duell beim Zweiten der Ost-Staffel, der SG 06 Betzdorf, reicht dem West-Vizemeister, um sich vor dem abschließenden Spiel der Dreier-Aufstiegsrunde am Samstag ganz genüsslich zurücklehnen zu können: Egal, wie die Begegnung zwischen dem TuS Mayen (am vergangenen Samstag 2:4-Verlierer in Schweich) und den Betzdorfern ausgeht, ist die Mosella auf jeden Fall mindestens Gruppenzweiter. Vielleicht steigen sogar alle drei in die höchste Verbandsspielklasse auf – wenn am Sonntag ab 16 Uhr Rot-Weiss Wittlich in der Aufstiegsrunde zur Oberliga mindestens unentschieden (bis maximal 4:4) gegen Jahn Zeiskam spielt und durch den Aufstieg der Säubrenner ein weiterer Platz in der Rheinlandliga frei würde.

„Es war schon ein schwieriges Spiel für uns, zumal wir die lange Busfahrt am Ende eines Werktages erst mal wegstecken mussten“, sagte der sportliche Leiter der Schweicher, Patrick Quary, in der Nachbetrachtung, während Trainer Thomas Schleimer voll in die spontanen Aufstiegsfeierlichkeiten vor Ort involviert war. Chancen gab es hüben wie drüben. Die beste Möglichkeit aus Sicht der Gäste hatte im ersten Durchgang Nico Schäfer: Der zur neuen Saison wieder zum A-Ligisten SV Hetzerath zurückkehrende Angreifer zog mit viel Tempo von links in den Strafraum hinein, schoss dann aber um Haaresbreite am rechten Pfosten vorbei (11.). Auf der Gegenseite verfehlte Betzdorfs Marvin Heinrich das Ziel kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Manuel Mück ebenfalls knapp (44.), ehe es Schäfer für die Mosella war, der nach einem Fehlpass in der Betzdorfer Hintermannschaft aus spitzem Winkel seinen Meister in SG-Torwart Christoph Thies fand (45.+1). Pech für die SG 06: Der bereits früh für den verletzten Oliver Cano Cifuentes eingewechselte Leon Dhariwal musste noch vor der Pause ebenfalls verletzt vom Feld.

Vor allem die Leistung seiner Mannschaft im zweiten Durchgang nötigte Quary Respekt ab: „Da waren wir wirklich gut. Wir haben unser Spiel nach der Pause noch mehr auf den Platz gebracht. Die Jungs haben bis zum Ende super gekämpft.“ Die rund 100 mitgereisten Schweicher Anhänger durften in der 57. Minute über den Führungstreffer ihrer Mannschaft jubeln. Eine Umschaltaktion über Stephan Schleimer hätte beinahe bereits Jens Schneider zum Tor genutzt. Seinen Abschluss klärten die Hausherren zunächst noch auf der Torlinie. Schäfer schaltete beim zu kurz abgewehrten Ball dann am schnellsten und markierte das 0:1. Die bereits in der vergangenen Saison in der Relegation gescheiterten Siegstädter gaben nicht auf. Marvin Heinrich hätte fast die schnelle Antwort gefunden, Mosella-Torwart Bendix Große rettete aber glänzend (58.). Dann scheiterte Julius Kalweit nach einem Konter an Thies (70.). Auch gegen Schäfer parierte der SG-Keeper stark (72.).