Nach nur einem Jahr ist die Mosella wieder da

Groß war die Enttäuschung vor rund einem Jahr, als die Schweicher Mosella die Rheinlandliga nach nur einer Saison wieder Richtung Bezirksliga verlassen musste. Nun ist die Freude umso größer, dass der direkte Wiederaufstieg gelungen ist. Das 1:1 am Mittwochabend im Duell beim Zweiten der Ost-Staffel, der SG 06 Betzdorf, reicht dem West-Vizemeister, um sich vor dem abschließenden Spiel der Dreier-Aufstiegsrunde am Samstag ganz genüsslich zurücklehnen zu können: Egal, wie die Begegnung zwischen dem TuS Mayen (am vergangenen Samstag 2:4-Verlierer in Schweich) und den Betzdorfern ausgeht, ist die Mosella auf jeden Fall mindestens Gruppenzweiter. Vielleicht steigen sogar alle drei in die höchste Verbandsspielklasse auf – wenn am Sonntag ab 16 Uhr Rot-Weiss Wittlich in der Aufstiegsrunde zur Oberliga mindestens unentschieden (bis maximal 4:4) gegen Jahn Zeiskam spielt und durch den Aufstieg der Säubrenner ein weiterer Platz in der Rheinlandliga frei würde.
„Es war schon ein schwieriges Spiel für uns, zumal wir die lange Busfahrt am Ende eines Werktages erst mal wegstecken mussten“, sagte der sportliche Leiter der Schweicher, Patrick Quary, in der Nachbetrachtung, während Trainer Thomas Schleimer voll in die spontanen Aufstiegsfeierlichkeiten vor Ort involviert war.
Chancen gab es hüben wie drüben. Die beste Möglichkeit aus Sicht der Gäste hatte im ersten Durchgang Nico Schäfer: Der zur neuen Saison wieder zum A-Ligisten SV Hetzerath zurückkehrende Angreifer zog mit viel Tempo von links in den Strafraum hinein, schoss dann aber um Haaresbreite am rechten Pfosten vorbei (11.). Auf der Gegenseite verfehlte Betzdorfs Marvin Heinrich das Ziel kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Manuel Mück ebenfalls knapp (44.), ehe es Schäfer für die Mosella war, der nach einem Fehlpass in der Betzdorfer Hintermannschaft aus spitzem Winkel seinen Meister in SG-Torwart Christoph Thies fand (45.+1). Pech für die SG 06: Der bereits früh für den verletzten Oliver Cano Cifuentes eingewechselte Leon Dhariwal musste noch vor der Pause ebenfalls verletzt vom Feld.
Vor allem die Leistung seiner Mannschaft im zweiten Durchgang nötigte Quary Respekt ab: „Da waren wir wirklich gut. Wir haben unser Spiel nach der Pause noch mehr auf den Platz gebracht. Die Jungs haben bis zum Ende super gekämpft.“
Die rund 100 mitgereisten Schweicher Anhänger durften in der 57. Minute über den Führungstreffer ihrer Mannschaft jubeln. Eine Umschaltaktion über Stephan Schleimer hätte beinahe bereits Jens Schneider zum Tor genutzt. Seinen Abschluss klärten die Hausherren zunächst noch auf der Torlinie. Schäfer schaltete beim zu kurz abgewehrten Ball dann am schnellsten und markierte das 0:1. Die bereits in der vergangenen Saison in der Relegation gescheiterten Siegstädter gaben nicht auf. Marvin Heinrich hätte fast die schnelle Antwort gefunden, Mosella-Torwart Bendix Große rettete aber glänzend (58.). Dann scheiterte Julius Kalweit nach einem Konter an Thies (70.). Auch gegen Schäfer parierte der SG-Keeper stark (72.).
Adrian Ossen, der genauso wie Stephan Schleimer sein letztes Spiel für die Mosella bestritt und aufhört, verzeichnete im Abwehrverbund eine überragende Zweikampfquote. Nichts ausrichten konnte aber auch er, als Robin Moosakhani vier Minuten vor Schluss sehenswert aus rund 18 Metern in den Winkel traf. Wenig später musste Alexander Schwarz wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz. Bereits eine knappe Niederlage hätte den Gästen zum Aufstieg gereicht. Umso erleichterter waren sie am Ende aber, mit dem 1:1 auch die zweite Relegationspartie ungeschlagen überstanden zu haben.
Aus Sicht von Fußballchef Quary ist der direkte Wiederaufstieg gerade deshalb bemerkenswert, „weil wir einen schwierigen Start in die abgelaufene Saison hatten. Aber das Trainerteam und die Mannschaft haben das prima hinbekommen“.
Für zusätzliche Freude im Aufstiegstaumel sorgte der auch am Mittwoch bärenstarke Julius Kalweit, indem er trotz zahlreicher Anfragen von anderen Clubs seine Zusage gab, auch in der neuen Saison das blau-schwarze Trikot zu tragen.
Mosella-Präsident Harald Emmrich – einst als Torwart Garant für den Rheinlandligaaufstieg 2010 – schätzt den Erfolg der ersten Mannschaft hoch ein: „Unser Aushängeschild spielt wieder in der Rheinlandliga. Genau dort gehört dieser Verein mit unserer tollen und anstrengenden Jugendarbeit und dem, was wir hier über Jahre aufgebaut haben, auch hin. Das bedeutet uns sehr viel.“
Wenn man, so Emmrich weiter, „an einem Mittwochabend zweieinhalb Stunden in den Westerwald fährt, sich dort in jeden Zweikampf wirft und am Ende genau den Punkt holt, der alles entscheidet, dann sagt das alles über diese Mannschaft aus: Sie steckt voller Charakter, Zusammenhalt und absoluter Bereitschaft.“
Emmrich weiß um die namhaften Abgänge: Zu Schleimer, Ossen und Schäfer kommen noch Niklas Cillien (SV Wittlich) sowie Marco Steffen (SG Neumagen/Leiwen, TV berichtete jeweils) hinzu. Als externer Neuzugang steht bislang nur Noah Breidbach (SV Mehring) fest. Der Schweicher Clubchef bleibt indes positiv: „Es wird durch die Abgänge nicht einfacher, aber wir werden alles daransetzen, in der Rheinlandliga konkurrenzfähig zu sein und uns dort langfristig zu etablieren. Wir wissen, dass das nicht einfach wird, weil der Unterschied zur Bezirksliga in den vergangenen Jahren deutlich geworden ist, und Aufsteiger es oft schwer haben.“
SG 06 Betzdorf - TuS Mosella Schweich ⇥1:1 (0:0)
Betzdorf: Thies - Heidrich (78. Moosakhani, 89. Tuncdemir), Cano Cifuentes (11. Dhariwal, 38. Stephan), Boger, Uzun (66. Saranovic), Hüsch, Heinrich, Balijaj, Aydin, Barth, Brato.
Schweich: Große - Schwarz, Hansjosten, Ossen (77. Umlauf), Schneider, Kreber, Schleimer (89. Stadfeld), Schäfer (80. Kurz), Kalweit (90.+5 Steffen), Stüttgen (90.+3 Pitsch), Grundmann,
Schiedsrichter: Manuel Mück (Arzheim) - Zuschauer: 618
Tore: 0:1 Schäfer (57.), 1:1 Moosakhani (86.)