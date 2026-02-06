Nach nur einem halben Jahr: Gutsmiedl nicht länger Trainer beim TSV 1860 München III „Beste Saison in vollem Gange“ von Sarah Georgi · Heute, 11:14 Uhr · 0 Leser

Josef Gutsmiedl coachte das vergangene halbe Jahr an der Seitenlinie des TSV 1860 München III. – Foto: Simon Eiler

Im Sommer kam er mit großen Ambitionen zur dritten Mannschaft des TSV 1860, doch nun ist schon wieder Schluss. Für Trainer Josef Gutsmiedl übernimmt Co-Trainer Kuri.

Vor der Saison kehrte der einstige Löwen-Nachwuchs-Trainer Josef „Beppo“ Gutsmiedl zum TSV 1860 München zurück. Er übernahm die Kreisliga-Mannschaft des Drittligisten und hatte Großes vor. „Hier sind viele Leute, die mit der ‚Dritten‘ richtig nach vorne kommen wollen – darauf habe ich total Lust und habe mich deshalb dem Projekt mit Feuer und Flamme verschrieben“, so Gutsmiedl gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Nun ist seine Rückkehr zu den Löwen schon wieder vorbei. Doch nicht etwa aus negativen Gründen. Die Mannschaft steht auf dem vierten Tabellenplatz mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz für einen möglichen Aufstieg.

1860 vertraut weiterhin Gutsmiedls Spielphilosophie Sportlich lief es rund mit Gutsmiedl und seinem Co-Trainer Roberto Kuri, den er von seinem vorherigen Trainer-Engagement bei seinem Heimatverein, der DJK Pasing, mitbrachte. Wie der TSV 1860 auf der Homepage bekannt gegeben hat, verlässt Gutsmiedl den Verein wegen privater und beruflicher Veränderungen. „Ich habe mein Amt zur Verfügung gestellt, da ich unter anderem beruflich nun den nächsten Schritt gehen werde und öfter in Frankfurt bin“, wird der 28-Jährige zitiert, der zuvor auch schon Trainer im NLZ des FC Ingolstadt war. Für Gutsmiedl übernimmt sein bisheriger Co-Trainer Roberto Kuri, der zum Chefcoach aufsteigt. Unterstützt wird er fortan von Emir Kalkan. Die bisherige Spielphilosophie soll weiterleben und auch der scheidende Coach bleibt seinem Team verbunden. „Ich hoffe, dass meine Zeit hier die Basis für eine erfolgreiche Rückrunde bildet. Die beste Saison in der Geschichte der Löwen-Amateure ist in vollem Gange“, sagte er zum Abschied.