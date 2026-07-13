Nach nur einem halben Jahr: Ciccarelli verlässt den 1. FC Bocholt

„Reno“ und der 1. FC Bocholt trennen sich nach nur einem halben Jahr. – Foto: Samira Berns

Es sollte also nur eine sehr kurze Romanze zwischen dem 1. FC Bocholt und Nazzareno Ciccarelli sein. Der Vertrag des Italieners wurde im Einvernehmen beider Seiten aufgelöst, heißt es vonseiten der Schwatten. Nach nur wenigen Monaten trennen sich die Wege somit schon wieder, womit das Kapitel in Bocholt für beide Seiten deutlich früher als geplant endet.

Im Januar diesen Jahres von den Sportfreunde Lotte an den Hünting gekommen, verlässt Nazzareno „Reno“ Ciccarelli schon wieder den Verein. In einer Meldung der Bocholter heißt es: „Der ursprünglich bis zum 30. Juni 2027 laufende Vertrag des 29-jährigen Offensivspielers wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der 1. FC Bocholt bedankt sich bei Reno für seinen Einsatz im Trikot der Schwatten und wünscht ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.“

Der 29-Jährige hat 2022 erstmals den Schritt aus der Oberliga Westfalen in die Regionalliga Nordost zu Rot-Weiß Erfurt geschafft. Über Türkspor Dortmund und Rot-Weiß Ahlen führte es „Reno“ 2024 zum KFC Uerdingen. In der abgelaufenen Spielzeit blieb der Mittelfeldspieler sowohl in punkto Einsatzzeiten als auch Scorer glücklos.

Wo Ciccarelli vielleicht demnächst wieder zu alter Form zurückfinden will, steht noch nicht fest. Damit ist er der zwölfte Abgang, den die Schwatten seit Mai bekannt gegeben haben.