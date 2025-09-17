Nach nur drei Spieltagen: Deutz 05 muss sich auf Trainersuche begeben

Nach nur drei Spielen in der neuen Saison ist die Zusammenarbeit zwischen Ali Meybodi und dem SV Deutz 05 bereits wieder beendet. Der 49-Jährige hatte den Klub Ende Mai übernommen und konnte trotz einer Aufholjagd mit drei Siegen aus den letzten vier Partien den Abstieg aus der Landesliga nicht mehr verhindern.

In der Bezirksliga 1 startete Deutz mit zwei Siegen gut in die Saison, ehe es am Sonntag ein 2:4 gegen Germania Zündorf setzte. Doch bereits vor dieser Partie stand der Entschluss Meybodis fest, sein Amt niederzulegen.

„Ja, das stimmt. Ich bin seit Sonntag nicht mehr Trainer bei Deutz. Es stand bereits vor dem Spiel fest und wir wollten das Spiel auf jeden Fall noch gemeinsam bestreiten. Leider erfolglos, das war schade. Die Trennung ist im Guten, es gibt überhaupt keinen Groll oder Stress“, erklärte Meybodi seinen Rückzug.