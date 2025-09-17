Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ali Meybodi ist nicht mehr Trainer bei Deutz 05. – Foto: Boris Hempel
Nach nur drei Spieltagen: Deutz 05 muss sich auf Trainersuche begeben
Ali Meybodi beendet Engagement beim Landesliga-Absteiger
Nach nur drei Spielen in der neuen Saison ist die Zusammenarbeit zwischen Ali Meybodi und dem SV Deutz 05 bereits wieder beendet. Der 49-Jährige hatte den Klub Ende Mai übernommen und konnte trotz einer Aufholjagd mit drei Siegen aus den letzten vier Partien den Abstieg aus der Landesliga nicht mehr verhindern.
In der Bezirksliga 1 startete Deutz mit zwei Siegen gut in die Saison, ehe es am Sonntag ein 2:4 gegen Germania Zündorf setzte. Doch bereits vor dieser Partie stand der Entschluss Meybodis fest, sein Amt niederzulegen.
„Ja, das stimmt. Ich bin seit Sonntag nicht mehr Trainer bei Deutz. Es stand bereits vor dem Spiel fest und wir wollten das Spiel auf jeden Fall noch gemeinsam bestreiten. Leider erfolglos, das war schade. Die Trennung ist im Guten, es gibt überhaupt keinen Groll oder Stress“, erklärte Meybodi seinen Rückzug.
Ardic: "Ist für uns sehr schade"
Auch von Vereinsseite wird die Trennung bedauert. „Ali hat den Verein um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten – diesem Wunsch ist der Verein nachgekommen. Das ist für uns sehr schade. Ali hat hier bei uns in sehr kurzer Zeit hervorragende Arbeit geleistet, sowohl sportlich als auch menschlich. Wir danken ihm von Herzen für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste“, sagte Sportleiter Yilmaz Ardic. Über die Nachfolge auf der Trainerposition will der Verein in den kommenden Tagen informieren.
Wer am kommenden Sonntag zu Gast beim punktgleichen FC Rheinsüd Köln auf der Trainerbank platz nehmen wird, ist derzeit noch nicht klar.