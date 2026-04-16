Nach nur drei Spielen verlässt von Amelen Blau-Weiß Wickrathhahn

Von Amelen nimmt sich nun die Auszeit, die er bereits vor dem Engagement in Wickrathhahn anvisiert hatte. „Ich hätte vielleicht nach Rheindahlen aufhören und mir erst mal eine Pause gönnen sollen“, sagt er. Mit Blick auf den Amateurfußball fügt er hinzu: „Ich stehe jetzt seit 40 Jahren auf dem Fußballplatz und habe das Gefühl, dass sich der Fußball stark verändert hat. Wenn man sich heute mit Spielern trifft, wird oft nur noch über Geld gesprochen. Alles andere ist egal. Selbst bei Spielern aus der A-Jugend merkt man das – das ist schon heftig.“