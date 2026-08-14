Nach Nullnummer: TSC Vahdet empängt Heeseberg

– Foto: Volkhard Patten

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Auftaktergebnissen aufeinander. Während der TSC Vahdet Braunschweig beim FC Wenden einen Punkt holte, setzte sich der FC Heeseberg zum Saisonstart deutlich gegen den TSV Schwicheldt durch.

Nun wartet mit dem FC Heeseberg ein Gegner, der am ersten Spieltag erfolgreicher in die Saison gestartet ist. Vahdet wird dabei erneut versuchen, die Defensive stabil zu halten und diesmal auch offensiv zum Abschluss zu kommen.

Der TSC Vahdet Braunschweig geht als Tabellenachter in den zweiten Spieltag. Zum Auftakt blieb die Mannschaft beim FC Wenden ohne Gegentor, kam allerdings auch selbst nicht zum Torerfolg. Das 0:0 brachte beiden Teams jeweils einen Punkt ein.

Heeseberg mit klarer Auftaktbilanz

Der FC Heeseberg belegt nach dem ersten Spieltag den zweiten Tabellenplatz. Beim 4:0 gegen den TSV Schwicheldt überzeugte die Mannschaft vor allem mit ihrer Torausbeute und blieb ebenfalls ohne Gegentreffer.

Trainer Christian Baethge erwartet in Braunschweig eine andere Herausforderung. „Wir erwarten ein intensives und anspruchsvolles Ligaspiel. Unser Ziel ist ganz klar, die drei Punkte zu holen und dabei von Beginn an konzentriert und mutig aufzutreten“, sagt Baethge.

Dabei soll die Mannschaft ihre spielerische Entwicklung weiter vorantreiben. „Zusätzlich arbeiten wir weiter an unserer Spielidee und wollen weiterhin zielstrebig im Spiel agieren“, erklärt der Heeseberger Trainer.

Baethge fordert Laufbereitschaft

Die Stärken des Gegners sind Heeseberg nach Baethges Einschätzung bekannt. „Vahdet verfügt über gute Kicker in ihren Reihen und diese wollen wir möglichst konsequent aus dem Spiel nehmen, dazu brauchen wir Leidenschaft und viel Laufbereitschaft“, sagt der Trainer.

Damit stehen sich am zweiten Spieltag der Tabellenachte und der Tabellenzweite gegenüber. Heeseberg hat nach dem Auftakt drei Punkte und ein Torverhältnis von 4:0 vorzuweisen, während Vahdet mit einem Punkt und 0:0 Toren in die Partie geht.

Das Duell am 15. August bietet damit für beide Mannschaften die Gelegenheit, ihre Ausgangslage weiter zu verbessern. Während Heeseberg den gelungenen Saisonstart bestätigen kann, geht es für Vahdet darum, nach dem ersten Punktgewinn den ersten Saisonsieg zu erreichen.