Nach Nullnummer: 1. Göppinger SV beim Nachbar gefordert

Die Wintervorbereitung des 1. Göppinger SV beginnt mit jener Sorte Nüchternheit, die in dieser Oberliga-Saison ohnehin Pflicht ist. Rang neun zur Pause, 24 Punkte – damit steht der Absteiger im Mittelfeld, aber in einer Liga, in der bei vier Abstiegsplätzen kaum jemand lange ruhig schlafen darf. Göppingen hat zwar Luft nach unten, doch keine, die zur Bequemlichkeit einlädt. Also zählt in diesen Wochen vor allem: Stabilität finden, Rhythmus aufbauen, die eigenen Maßstäbe schärfen.
Am Samstag folgt nun ein Nachbarschaftsduell, das in der Region mehr bedeutet als ein Test: Um 14 Uhr geht es zum TSV Bad Boll, aktuell Siebter der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Solche Spiele sind selten freundlich. Bad Boll wird Körperlichkeit und Leidenschaft anbieten, Göppingen muss mit Tempo, Ordnung und Zielstrebigkeit antworten. Für den 1. Göppinger SV ist das die passende Aufgabe: nicht nur Spielminuten sammeln, sondern das eigene Profil schärfen – damit aus einem ruhigen Winterstart ein Frühjahr wird, das nicht nervös macht, sondern trägt.
Der erste Test am vergangenen Samstag gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen endete 0:0 – ein Ergebnis, das auf den ersten Blick nach Standgas klingt, sich aber als brauchbarer Gradmesser entpuppte. Vor 60 Zuschauern und unter der Leitung von Dominik Barth (Mögglingen) traf Göppingen auf einen Gegner, der nach dem Abstieg aus der Oberliga nun im Mittelfeld der Verbandsliga Württemberg unterwegs ist: robust, organisiert, unangenehm in den Zweikämpfen. Tore fielen keine, dafür zeigte das Spiel, was in der Vorbereitung oft wichtiger ist als Glanz: Ordnung gegen den Ball, saubere Abstände, das Aushalten von zähen Phasen. Dass Göppingen die Null hielt, war dabei ein positives Signal – gerade in einer Oberliga, in der der 1. Göppinger SV zwar nur 26 Gegentore kassiert hat, aber vorne regelmäßig nachlegen muss, um sich aus dem Schatten der engen Tabellenkonstellation zu lösen.
Denn oben ziehen VfR Mannheim und VfR Aalen mit je 45 Punkten davon, dahinter staut sich das Feld. Göppingen sitzt mit 24 Zählern direkt in jener Zone, in der jedes Spiel den Blick nach oben oder unten verändern kann. Das 0:0 gegen Calcio war deshalb keine Endstation, sondern eine Standortmarke: solide Basis, aber noch zu wenig Durchschlagskraft.