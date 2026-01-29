Nach Nullnummer: 1. Göppinger SV beim Nachbar gefordert

Der erste Test am vergangenen Samstag gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen endete 0:0 – ein Ergebnis, das auf den ersten Blick nach Standgas klingt, sich aber als brauchbarer Gradmesser entpuppte. Vor 60 Zuschauern und unter der Leitung von Dominik Barth (Mögglingen) traf Göppingen auf einen Gegner, der nach dem Abstieg aus der Oberliga nun im Mittelfeld der Verbandsliga Württemberg unterwegs ist: robust, organisiert, unangenehm in den Zweikämpfen. Tore fielen keine, dafür zeigte das Spiel, was in der Vorbereitung oft wichtiger ist als Glanz: Ordnung gegen den Ball, saubere Abstände, das Aushalten von zähen Phasen. Dass Göppingen die Null hielt, war dabei ein positives Signal – gerade in einer Oberliga, in der der 1. Göppinger SV zwar nur 26 Gegentore kassiert hat, aber vorne regelmäßig nachlegen muss, um sich aus dem Schatten der engen Tabellenkonstellation zu lösen.