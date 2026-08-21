Nach null Punkten: So will sich Frauenstein stabilisieren

Der SV Frauenstein steht bislang noch ohne Punkte da. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden/Rheinga-Taunus. Zwei Fußball-Kreisoberligisten aus dem Rheingau-Taunus und Wiesbaden – das hatte kaum einer auf der Rechnung – kommen zum Saisonstart gar nicht in Schwung. Noch ohne jeglichen Punktgewinn sind die SG Schlangenbad und der SV Frauenstein. Eine Analyse und Vorschau auf den kommenden Spieltag.

Beim SV Frauenstein, zum Rundenende einen Platz unter den Top fünf anpeilend, ist die Lage nicht besser. Erst kassierte das Team um Trainer Stefan Carbach gegen Aufsteiger SC Meso-Nassau eine 0:3-Heimpleite, dann folgte beim FV Delkenheim eine 3:4-Last-Minute-Niederlage. „Gegen Meso hatten wir keinen Zugriff“, ärgerte sich Frauensteins Sportlicher Leiter Werner Orf vor allem über „zu nette Spieler“. „Meso hatte sieben Gelbe Karten, wir keine“, hätte er sich das eine oder andere taktische Eingreifen gewünscht. „In Delkenheim, das um die Meisterschaft mitspielt, war es eine enge Geschichte.“

Dazu kommen personelle Aspekte: Achter Taha Topcu weilt noch im Urlaub, Neuzugang Erdem Sürmeli (FV Biebrich U23) muss sich noch finden. Abwehr-Routinier Polat Yolver und Kevin Blum zwickt es am Meniskus. Und: „Wenn David Rossel in Delkenheim nicht ausgefallen wäre, hätten wir wohl gewonnen“, führt Werner Orf außerdem an. Zum Heimspiel am Sonntag gegen den mit einem 4:3-Sieg gegen FSV Schierstein 08 gestarteten Aufsteiger Türkischer SV II sagt Orf: „Ein schwieriges Unterfangen gegen eine spielstarke Mannschaft.“ Der Sportliche Leiter und Ex-Profi wird Coach Carbach in dieser Partie vertreten. Sein Ziel natürlich: Ein Dreier.

Immerhin stehen ihm zwei starke Keeper zur Verfügung: Neuzugang Marcel Morr (33), gekommen vom FC Kiedrich, und Rene Roth (31). „Wir hatten einen kleinen Umbruch und seit der Vorbereitung mehrere Urlauber und Verletzte“, sagt Morr zum Fehlstart. „Wir müssen nun von Spiel zu Spiel sehen – mein persönliches Ziel sind die Top vier“, sagt er ehrgeizig. „Die Qualität ist da. Wichtig ist, dass auch Mentalität und Selbstbewusstsein stimmen.“

Übrigens: Die am ersten Spieltag aufgrund eines Personalengpasses vom SV Hajduk abgesagte Partie bei der Spvgg. Sonnenberg wird mit 3:0 für Sonnenberg gewertet, bestätigt Einzelrichter Detlev Hofmann. Hajduk muss zudem 50 Euro zahlen, das Rückspiel findet in Sonnenberg statt.

Weiter spielen: FSV Schierstein – Spvgg. Igstadt (So., 13.30 Uhr), SC Gräselberg – SV Niedernhausen (So., 14.30 Uhr), FVgg. Kastel 06 – TuS Medenbach, TuS Nordenstadt – FC Naurod, SV Hajduk – SC Meso-Nassau, Spvgg. Sonnenberg – FV Delkenheim (alle So., 15 Uhr).





