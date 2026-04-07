Nach NOFV-Drohung: Fast-Geisterspiel für TeBe

Unter massivem Druck des NOFV muss Tennis Borussia Berlin sein Heimspiel gegen Dynamo Schwerin kurzfristig verlegen. Die Partie findet unter stark eingeschränkten Bedingungen statt – und kommt einem Geisterspiel nahe. Das veröffentlicht Lila-Weiß auf seiner Homepage
Tebe hat 2026 noch nicht im Mommsenstadion gespielt
Die Ereignisse rund um das ursprünglich im Mommsenstadion geplante Spiel zwischen Tennis Borussia Berlin und Dynamo Schwerin haben eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem das zuständige Sportamt den Rasen aufgrund beschädigter Sprinklerstellen kurzfristig sperrte, stand die Partie plötzlich vor der Absage.
Doch eine Verschiebung kam für den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) nicht infrage. Stattdessen setzte der Verband den Oberligisten unter erheblichen Druck: Sollte das Spiel nicht wie angesetzt stattfinden, drohten ein Sportgerichtsverfahren und mögliche Punktverluste. Das veröffentlicht Tennis Borussia auf seinen Social-Media-Seiten:
Veilchen nehmen den Kühler Weg als Austragungsort
Die Verantwortlichen von TeBe standen damit vor einer schwierigen Entscheidung. Eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Sportamt, um die Platzsperre aufheben zu lassen, wurde bewusst ausgeschlossen. Der Verein verwies auf die bestehende Verletzungsgefahr durch die beschädigten Stellen im Rasen und setzte stattdessen auf eine pragmatische Lösung.
Diese führt nun zur Austragung der Partie auf der Hans-Rosenthal-Anlage am Kühler Weg – allerdings auf Kunstrasen und unter erheblich eingeschränkten Rahmenbedingungen. Auch im Volkspark Wilmersdorf (Veilchen ringen Karfreitag Tasmania mit 3:1 nieder) geht nichts. Wegen fehlendem Flutlicht.
NOFV-Einstufung der Begegnung als Sicherheitsspiel
Der Kühler Weg ist für ein sicherheitsrelevantes Spiel dieser Art nur bedingt geeignet. Es fehlt an Möglichkeiten zur Fantrennung, es gibt lediglich einen Zugang und insgesamt zu wenig Platz für größere Zuschauerströme. Laut BFV-Vizepräsident Joachim Gärtner wurde die Partie aufgrund der Fanhistorie vom Nordostdeutschen Fußballverband als Sicherheitsspiel eingestuft.
Die Konsequenz: drastische Einschnitte für die Fans. Es wird keine Abendkasse geben, auch der Online-Vorverkauf wurde gestoppt. Zutritt erhalten ausschließlich Dauerkarteninhaber sowie Fans, die bereits vorab Tickets erworben hatten. Für viele Anhänger – insbesondere aus Schwerin – bedeutet das faktisch den Ausschluss vom Stadionerlebnis.
Fast Geisterspiel am Kühler Weg
Damit wird das Oberliga-Nachholspiel unter nahezu geisterspielartigen Bedingungen stattfinden. Eine Atmosphäre, wie sie zuletzt im Mommsenstadion herrschte, ist unter diesen Umständen kaum zu erwarten.
Trotz aller Widrigkeiten zeigt sich Tennis Borussia kämpferisch und nimmt die Situation notgedrungen an. Klar ist jedoch: Die Kombination aus infrastrukturellen Problemen, behördlichen Entscheidungen und dem Druck des Verbandes stellt den Verein vor große sportliche und organisatorische Herausforderungen.
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