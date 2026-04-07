Nach NOFV-Drohung: Fast-Geisterspiel für TeBe

Tebe Fans – Foto: Arlinghaus

Unter massivem Druck des NOFV muss Tennis Borussia Berlin sein Heimspiel gegen Dynamo Schwerin kurzfristig verlegen. Die Partie findet unter stark eingeschränkten Bedingungen statt – und kommt einem Geisterspiel nahe. Das veröffentlicht Lila-Weiß auf seiner Homepage

Tebe hat 2026 noch nicht im Mommsenstadion gespielt

Die Ereignisse rund um das ursprünglich im Mommsenstadion geplante Spiel zwischen Tennis Borussia Berlin und Dynamo Schwerin haben eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem das zuständige Sportamt den Rasen aufgrund beschädigter Sprinklerstellen kurzfristig sperrte, stand die Partie plötzlich vor der Absage. Doch eine Verschiebung kam für den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) nicht infrage. Stattdessen setzte der Verband den Oberligisten unter erheblichen Druck: Sollte das Spiel nicht wie angesetzt stattfinden, drohten ein Sportgerichtsverfahren und mögliche Punktverluste. Das veröffentlicht Tennis Borussia auf seinen Social-Media-Seiten:

Veilchen nehmen den Kühler Weg als Austragungsort Die Verantwortlichen von TeBe standen damit vor einer schwierigen Entscheidung. Eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Sportamt, um die Platzsperre aufheben zu lassen, wurde bewusst ausgeschlossen. Der Verein verwies auf die bestehende Verletzungsgefahr durch die beschädigten Stellen im Rasen und setzte stattdessen auf eine pragmatische Lösung. Diese führt nun zur Austragung der Partie auf der Hans-Rosenthal-Anlage am Kühler Weg – allerdings auf Kunstrasen und unter erheblich eingeschränkten Rahmenbedingungen. Auch im Volkspark Wilmersdorf (Veilchen ringen Karfreitag Tasmania mit 3:1 nieder) geht nichts. Wegen fehlendem Flutlicht.

Zweifacher Tebe Torschütze gegen Tas (Jobe rechts) – Foto: Christoph Lehner