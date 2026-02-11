Nach Nikolic-Aus: Wülfrath setzt auf Ali Basboga

Basboga übernimmt Wülfrath – Foto: Ant Palmer

Beim SV Rot-Weiß Wülfrath ging es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Am Sonntag trennte sich der Bezirksligist von Trainer Zjelko Nikolic, nur kurze Zeit später war die Nachfolge bereits geregelt. Die Trainerlösung ist Ali Basboga, der als Co-Trainer schon Erfahrungen in der Oberliga sammelte.

Erfahrung aus verschiedenen Ligen

Nikolic, der familiäre Gründe als Ursache für die Trennung angab, führte den Bezirksligisten nach 18. Spieltagen auf den siebten Tabellenplatz. Am vergangenen Sonntag übernahm Basboga das Amt des Cheftrainers in Wülfrath und agierte gleich im Duell mit dem FSV Vohwinkel - nach 90 absolvierten Minuten musste sich seine Mannschaft mit 0:2 geschlagen geben.

Der 41-Jährige war als Übungsleiter in vielen Spielklassen unterwegs. Angefangen bei der Kreisliga B, über die Kreisliga A, Bezirksliga und Landesliga, bis hin zu einer Stelle als Assistenztrainer bei Germania Ratingen 04/19 in der Oberliga. Zuletzt war Basboga beim Bader SV in der Essener Kreisliga tätig. Die Anfrage aus Wülfrath kam für ihn zur rechten Zeit. "Am Wochenende habe ich mit Wülfrath gesprochen, am Dienstag schon das erste Training geleitet. In der Mannschaft sind richtig gute Spieler“, berichtete der neue Coach der WAZ.