Nach Niederlagen gegen die beiden Tabellenletzten: Forstern will den „Rebound“

Der FC Forstern trifft auf Würzburg. Beide Teams warten auf den ersten Rückseriensieg. Coach Strehlow setzt auf harte Zweikämpfe.

„In der Hinserie habe ich nach Niederlagen häufig von einem Rebound gesprochen, den wir erreichen wollen. Für diesen wäre es an der Zeit am Sonntag“, sagt FCF-Coach Jan Strehlow, dessen Truppe zuletzt gegen die beiden Letzten der Bayernliga verloren hat. Doch auch Gastgeber FC Würzburger Kickers befinde sich aktuell „in einer Art Krise“. Vor dem Aufeinandertreffen um 15 Uhr wartet der Tabellendritte – Forstern ist Zweiter – nämlich noch auf den ersten Sieg in der Rückrunde.

Entsprechend rechnet Strehlow damit, dass nicht die schönsten Spielzüge, sondern vielmehr die Einsatzbereitschaft und insbesondere die „harte Arbeit in Zweikämpfen“ den Unterschied machen werden, wobei beide Mannschaften wohl „vor allem an sich selbst scheitern“ könnten. Mit der geforderten Disziplin sowie der Rückbesinnung auf die eigene Spielkultur sei für seine Auswahl dennoch einiges möglich. Strehlow will keinesfalls „mit leeren Händen nach Hause fahren“.

Gute Erinnerungen ans Hinspiel

Gründe dafür, dass man positiv auf das Auswärtsmatch blicken kann, gibt es genug: Da wäre einerseits das Ergebnis aus der Hinrunde, in der der FCF nach einer starken ersten Hälfte einen 3:0-Sieg feierte. Andererseits fand die Strehlow-Elf – trotz der späteren 0:1-Pleite – bereits gegen Bad Aibling langsam wieder in die Spur und schaffte es mit zunehmender Spieldauer, unnötige Ballverluste zu vermeiden. Und auch die Kaderprobleme scheinen vorerst der Vergangenheit anzugehören: So kehren mit Vera Funk, Veronika Urbaniak und Katia Ludwig Lasa gleich drei Akteurinnen zurück. Zudem wird Neuzugang Helena Hakala ihr Punktspieldebüt für den FC Forstern geben.

Tipp: 2:1 für den FCF

Bisher konnte die Reserve des FCF in der Ferne noch nicht einen Zähler sammeln – doch das soll sich nach Wunsch von Trainer Michael Kiefer am Sonntag (15 Uhr) ändern. Beim FFC 07 Bad Aibling traut er seiner Mannschaft durchaus was zu.

Zweite hofft auf erste Auswärtszähler

Immerhin wusste seine Truppe bereits beim letzten Aufeinandertreffen zu überzeugen. Die Partie endete mit einem 3:2-Sieg für den FCF. „Man darf das Hinspiel aber nicht zu hoch bewerten“, erklärt der Übungsleiter. Damals habe die Zweite nämlich ordentlich Unterstützung aus der Ersten gehabt. Gleichwohl sei der mit fünf U17-Kickerinnen verstärkte Kader auch diesmal gut besetzt, wobei neben den Langzeitverletzten einzig Mia Böcker passen muss.

Entsprechend könnte es erneut ein spannendes Duell werden. Denn: „Bad Aibling ist ein Spiegelbild von uns.“ So verfügt die Heimelf mit ihren Topstürmerinnen Tamara Schunko und Jennifer Gruber über eine überaus starke Offensive. Auf der anderen Seite zeigte sich der FFC aber ebenso wie die Gäste aus Forstern wiederholt anfällig in der Defensive. „Deshalb wollen wir sie so beschäftigen, dass sie gar nicht vor unser Tor kommen“, berichtet Kiefer, der dabei die eigene Schnelligkeit nutzen möchte.

Tipp: 3:2 für den FCF