Nach Niederlage zum Auftakt: Zorneding trifft auf verstärktes Töging

Der TSV Zorneding verlor zum Auftakt gegen Langengeisling. – Foto: Roland Schäfer

Nach der 1:2-Auftaktpleite gegen den FC Langengeisling trifft Zorneding auf ein Team, das Dorfens Trainer Markus Hartl zu den Favoriten der Bezirksliga Ost zählt. Bei genauer Betrachtung sind die Ansprüche beim FC Töging oft sehr hoch, der Ertrag jedoch eher gering. In der Vorsaison steckte die Elf von Trainer Robert Berg (ehemals beim FC Wacker Burghausen, SV Erlbach und SSV Kirchanschöring) bis zum Schluss im Abstiegskampf.

„Es gibt nicht viel Geileres, als Freitagabend unter Flutlicht zu spielen“, blickt Sascha Bergmann dem Gastspiel seines TSV Zorneding heute um 20 Uhr beim FC Töging sehr erwartungsfroh entgegen. „Das wird ein geiles Spiel. Von dem her freuen wir uns darauf. Wir wollen entsprechend etwas mitnehmen.“

Damit dies in dieser Spielzeit nicht mehr der Fall ist, hat sich Töging im Sturm verstärkt. „Sie haben im Sommer natürlich sehr gute Transfers getätigt, allen voran mit Opara“, weiß Bergmann. Besagter Mike Opara kam vom VfB Forstinning, bei dem er vergangene Saison mit 17 Toren und zehn Vorlagen maßgeblich zur Meisterschaft in der Bezirksliga Ost beigetragen hat. „Mit Scherer auf Zehn oder im Zentrum haben sie eine sehr gute Offensivabteilung mit viel Geschwindigkeit auf den Flügeln und sehr erfahrenen, zweikampfstarken Sechsern“, analysiert Zornedings Trainer. Im defensiven Mittelfeld lenkt mit Romuald Lacazette ein ehemaliger Zweitligaprofi des TSV 1860 München das Geschehen.

Die Marschroute für Bergmann ist klar: „Ich glaube, dass wir wie in jedem Spiel maximal viel investieren und überall an die Grenze und das Limit gehen müssen, damit wir etwas holen können.“ Gegen den FC Langengeisling am ersten Spieltag gelang es seiner Mannschaft, über 70 Minuten eine starke Partie abzuliefern. Lediglich eine Schwächephase von 20 Minuten brachte den TSV Zorneding um die ersten Punkte. „Wir wollen auch unseren Ansatz auf den Platz bringen, mutig und aggressiv spielen, um ihren Rhythmus etwas zu brechen“, verrät TSV-Coach Bergmann.