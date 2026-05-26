Nach Niederlage in Palzing: Ohlstadt steigt in die Kreisliga ab

Der Schmerz sitzt tief: Abteilungsleiter Florian Müller (l.) tröstet Jonas Thümmler. – Foto: Oliver Rabuser

Spieler und Verantwortliche verarbeiteten die Tristesse auf unterschiedliche Weise. Vereinzelt waren Tränen zu erkennen, das Gros des Teams saß bis weit nach Spielende konsterniert im Schatten, ließ die Blicke ins Leere schweifen. Mit ein paar kühlen Bierchen aus den Plastikbechern ließ sich die Enttäuschung an diesem Tag nicht glätten. Danach ging es zurück nach Ohlstadt, dem künftigen Kreisliga-Standort. Das Sinnbild der Rückrunde nahm bereits weit vor Anpfiff Gestalt an. Franz Leis hatte nach dem Hinspiel mit Problemen an der Hüfte zu kämpfen. Gleich die ersten Bewegungen beim Aufwärmen signalisierten dem Kapitän: Das wird nichts. Vincent Finkert verfolgte das Geschehen gar auf Krücken. Er hatte sich beim kuriosen 4:4 eine Knieverletzung zugezogen. So musste der SVO ohne seinen Anführer, aber auch ohne gelernte Außenverteidiger antreten. „Die Fragezeichen waren früher da als gedacht“, merkt Schedler lakonisch an.

Kurz vor 17 Uhr fiel für den SV Ohlstadt am vergangenen Samstag der Vorhang. Die Boschet-Fußballer müssen zurück in die Kreisliga. Ein Abstieg, der schmerzt. Weil er vermeidbar gewesen wäre. Aber unerwartet kommt er nicht. In Summe scheiterte Ohlstadt an mangelnder Erfahrung und Kaderbreite, in erster Linie aber am Verletzungspech. „Die Mannschaft hat alles probiert, aber man hat gesehen, dass nicht mehr drin war“, resümiert Rudi Schedler nach dem 0:3 im Relegationsrückspiel gegen Palzing. Das Energielevel des SVO-Teams war im roten Bereich angekommen. Tempo, Tiefenläufe, Spielwitz – das alles war aus dem Portfolio der wackeren Kämpfer verschwunden.

Bis zur Pause konnte man sich noch schadlos halten. Palzing traf einmal die Oberkante der Latte, zwei weitere brenzlige Situationen entschärfte Keeper Jonas Fuhrmann. Der SVO indes kam nicht in die Nähe eines Abschlusses. „Vielleicht waren wir etwas zu ängstlich“, mutmaßt der Co-Trainer. Zu Beginn des zweiten Durchgangs frischte Jonas Thümmler seine Rolle als bester Spieler dieser Ausscheidung auf. Palzings Marzuk Shaban hatte Fuhrmann bereits umkurvt, das leere Tor vor sich. Doch dann kam Thümmler des Weges und grätschte den 1000-Prozenter gegen die Querlatte. Es gibt Spiele, die ein Team auf ihre Seite zieht, wenn es derlei Situationen übersteht. Und wer weiß, was passiert wäre, hätte Simon Nutzinger die feine Hereingabe von Erolind Kamaj in die Maschen gedrückt anstatt knapp drüber. So entschied sich aber das Schicksal gegen den SVO. Ein weiter Einwurf fiel am Fünfer herunter, Shaban gelang der Heber über Fuhrmann, Luis Steffl aber nicht mehr die Rettungstat vor der Torlinie – 0:1. „Kommunikationsfehler“, urteilt Schedler.

Jeder der rund 100 mitgereisten Fans sah, dass die Mannschaft mehr gegen sich selbst als gegen die Gastgeber ankämpfte. Als dann Laurentino Contu einen simplen Haken um Hannes Fischer schlug und aus überschaubarer Distanz unter Fuhrmann hindurch einschoss, nahm das Trübsal Gestalt an. „Tore, die du in so einem wichtigen Spiel nicht bekommen darfst.“ Der SVO versuchte es bis zum Ende, schickte einige Ecken und hohe Bälle in den Palzinger Strafraum, ohne aber Abnehmer mit einer Aura der Überzeugung zu finden. Mit dem Schlusspfiff setzte es gar noch das 0:3 – und ein lehrreiches Bezirksligajahr war vorbei. „Insgesamt“, betont Schedler, „war das auch verdient – da brauchen wir nicht drüber zu reden.“