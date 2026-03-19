Nach Niederlage in Hesperingen: Ell rutscht aus Top 4

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Racing dürfte gegen Diekirch einen wichtigen Schritt Richtung Titelverteidigung gemacht haben. In der 1.Halbzeit spielte man schlicht in einer anderen Liga als die Young Girls (6:0), die Gäste wehrten sich nach der Pause nach Kräften, müssen aber ihre Punkte bei anderen Gegnerinnen holen. Racings Corplet traf insgesamt sechsmal. Die Hauptstädterinnen profitierten von Differdingens überraschend deutlicher Niederlage in Bettemburg, das spätestens mit diesem 3:0-Sieg seine Ansprüche auf das Erreichen der Titelgruppe anmeldet.

Spielabbruch in Wormeldingen

Diskussionsstoff gab es im Rahmen der Begegnung Entente WMH – Mamer. Die Gastgeberinnen traten zur 2.Halbzeit beim Stand von 0:8 nicht mehr an, das Spiel wurde abgebrochen und dürfte mit diesem Ergebnis als Forfait gewertet werden. Wir bitten zu berücksichtigen, dass wir diesen offiziellen Abbruch z.Z. auch auf FuPa so führen, bis eine Entscheidung des Verbandsgerichts getroffen wurde.

Wir haben bei beiden Mannschaften nachgefragt, wieso man nicht weiterspielte. Kurz zusammengefasst ging es um Belastungsteuerung, da einige Spielerinnen der Entente WMH dieser Tage auch noch in anderen Teams zum Einsatz kommen. Eine Anfrage seitens der Entente an Gegner Mamer, einen Tag früher, also am Dienstag, zu spielen, wurde von den Gästen aus demselben Grund der Belastungsteuerung abgelehnt – dies da man in der zweiten von drei aufeinanderfolgenden englischen Wochen im Einsatz ist.

Junglinster fuhr den erwarteten Heimsieg gegen Aufsteiger Käerjeng ein, hat seinen Platz unter den Top 4 immer noch nicht sicher in der Tasche, hat aber hinter dem Spitzenduo die beste Ausgangsposition. Das Rennen um Rang 4 ist dagegen vollends neu lanciert: da Hesperingen durch einen späten von Kohr verwandelten Elfmeter mit 2:1 gegen Ell gewann, übernahm der FC Swift vorerst den letzten Platz in der Titelgruppe, dies auf Kosten seiner Gäste.

Der 17.Spieltag

Bereits am Samstag geht es mit dem 17.Spieltag weiter, bevor am kommenden Mittwoch die 15.Runde nachgeholt wird. Diekirch ist in Käerjeng zu einem Spiel im Einsatz, das man nicht verlieren darf. Ell steht in Mamer unter Zugzwang, bei Differdingen – Hesperingen geht es ebenfalls um wichtige Punkte im Rennen um die Teilnahme an der Titelgruppe. Das Spitzenspiel findet zwischen Junglinster (3.) und Racing (1.) statt, Bettemburg wird gegen die Entente WMH klar favorisiert sein.

Am Samstag

Sa., 21.03.2026, 19:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng Young Girls Diekirch Young Girls Diekirch 19:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

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