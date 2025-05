Nach Niederlage in Altenstadt: Für Eichenau wird's eng

Eichenau – Der FC Eichenau verlor beim TSV Altenstadt mit 1:2 (0:1). In der Tabelle verharrt der FCE zunächst weiter auf dem neunten Platz – unmittelbar über der Abstiegszone. Glück im Unglück: Der zuletzt formstarke TSV 1882 Landsberg II, der erste Verfolger, verlor ebenfalls und rangiert mit drei Zählern Rückstand auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz. Dafür rückten dem FC Eichenau mit dem SV Hohenfurch (2:1 in Moorenweis) und dem TSV Gilching II (2:1 gegen TSV Landsberg II) zwei weitere Verfolger auf die Pelle. Am kommenden Spieltag sind die Starzelbacher spielfrei. Es wird also alles auf ein Fotofinish am letzten Spieltag hinauslaufen. Selbst der direkte Abstieg ist für den FC Eichenau noch möglich.