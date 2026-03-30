Nach Niederlage gegen Weßling: Eichenau vor dem Abstieg

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Eichenau (in Schwarz). – Foto: Dieter Metzler

Nach der 2:4-Niederlage gegen den SC Weßling ist der Abstieg kaum abzuwenden. Der FC Eichenau liegt zwölf Punkte hinter den Nichtabstiegsplätzen zurück.

Schweren Zeiten geht der FC Eichenau entgegen. Nach der 13. Saisonniederlage im 17. Saisonspiel ist der Abstieg in die Kreisklasse fast nicht mehr abzuwenden. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von FC-Trainer Sebastian Schmeiser dem SC Weßling mit 2:4 (1:3). Sieben Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits acht Punkte, zu den Nichtabstiegsplätzen sogar zwölf Zähler. Auch die Rote Laterne leuchtet nun wieder in Eichenau, nachdem Jahn Landsberg gegen den TSV 1882 Landsberg II gewonnen hat.

Mit einem Doppelschlag brachten Marius Sturm (15.) und Jakob Brugger (19.) die Gäste früh auf die Siegerstraße. Luis März-Vorisek legte nach 38 Minuten das 0:3 nach. Mit dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Julian Spieß (Deisenhofen) verkürzte Sebastian Preibisch auf 1:3. Nach Wiederbeginn zeigten sich die Starzelbacher sehr bemüht, nur der zweite Treffer wollte zunächst nicht fallen. Besser machten es die Weßlinger: Nach 75 Minuten machte März-Vorisek den Deckel drauf. Mehr als der abermalige Anschlusstreffer (Richard Jackes, 88.) gelang den Hausherren nicht mehr.