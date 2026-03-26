Nach Niederlage gegen Union Lohne: Freren fokussiert auf Werlte

– Foto: Gerry Grave

Nach der jüngsten Niederlage gegen Spitzenreiter Union Lohne richtet sich der Fokus bei der SG Freren wieder nach vorne. Coach Florian Hoff mahnt zur Konzentration: „Nach der Niederlage gegen den Union Lohne ist uns bewusst, dass wir in entscheidenden Momenten nicht konsequent genug waren. Das wollen wir gegen Werlte ändern.“

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SG Freren SG Freren SV Sparta Werlte Werlte 15:00 PUSH

Die Partie gegen den SV Sparta Werlte ist für die Frerener besonders wichtig, um die aktuelle Tabellensituation zu stabilisieren. Mit 35 Punkten aus 19 Spielen rangiert Freren auf dem vierten Platz der Bezirksliga Weser-Ems und will die Punktzahl gegen den Aufsteiger und Tabellen-14. Werlte (15 Punkte aus 20 Spielen) weiter ausbauen, um den Anschluss an die oberen Plätze zu halten.

Hoff warnt vor der Ernsthaftigkeit des Gegners: „Wir erwarten einen Gegner, der alles investieren wird. Das Spiel wird sicherlich intensiv. Es wird entscheidend sein, dass wir konzentriert auftreten, unsere Zweikämpfe annehmen und unsere Chancen besser nutzen als zuletzt.“ Dabei setzt der Coach auf die Geschlossenheit seines Teams: „Wenn wir als Team geschlossen auftreten, sind wir überzeugt, dass die Punkte gegen Werlte im Waldstadion bleiben.“