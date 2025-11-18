Nach Niederlage gegen Pullach: SV Planegg geht mit Verfolgerrolle in die Winterpause

Wenn man realistisch ist, war der SV Planegg-Krailling schon vor dem letzten Spiel des Kalenderjahres nur noch auf dem Papier Spitzenreiter der Bezirksliga Süd. Zwar lagen die Schwarz-Blauen in der Tabelle wegen des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen SC Olching (Direkter Vergleich: 3:3), hatten und haben aber weiterhin bereits ein Spiel mehr absolviert als der härteste Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft und den direkten Landesliga-Aufstieg. Bereits ein Remis im Nachholspiel gegen Gilching hätte Olching gereicht, um Rang eins zu übernehmen. Nach dem Jahresabschluss ist aber nicht mal mehr das nötig, denn der SCO hat Planegg auf den letzten Drücker 2025 doch noch überholt. Und wegen des eigenen 8:0-Kantersiegs gegen Schlusslicht Wolfratshausen und der 1:3-Niederlage des SVP gegen den SV Pullach hat sich auch das Torverhältnis der Kontrahenten nahezu egalisiert.