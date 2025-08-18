Nach Niederlage gegen Pullach: Polling jetzt Letzter

Der SV Polling verliert auch das dritte Saisonspiel. Gegen den SV Pullach belohnt sich der Aufsteiger auch nach einer Aufholjagd nicht.

Glaube, Wille, Einsatz. Damit hat der SV Polling wirklich überhaupt keine Probleme. Seit dem ersten Spieltag lässt die Mannschaft von Max Jochner in der Bezirksliga Süd nichts von diesen Attributen missen. Anders verhält es sich in puncto Cleverness, spielerischem Erzeugnis und Erfahrungswerten. Da hinkt der Aufsteiger vom Jakobsee der Musik noch gehörig hinterher. Trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd jubelte am Ende abermals der Gast. Die Pollinger versemmelten beim 2:3 gegen den SV Pullach auch ihr drittes Heimspiel der noch jungen Saison und müssen fürs Erste mit dem letzten Tabellenplatz vorlieb nehmen.

Kernproblem am Sonntag war ein fahriger erster Akt. „Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen, sie war die schlechteste, die wir bislang gehabt haben“, räumte Jochner ein. Pullach erfreute sich derweil an einem Kopfballtreffer, bei dessen Entstehung der Pollinger Gegenspieler vergeblich Körperkontakt gesucht hatte. Pech kam beim 0:2 dazu. Da landete ein Distanzschuss in den Maschen, weil sich ein Fuß in die Flugbahn des Balles stellte und den ansonsten tadellosen Aushilfskeeper Thomas Kriner zum Nachsehen zwang. Kriner verhinderte mit seinen Paraden einen höheren Rückstand.

Polling setzte zunächst auf Konter, fand aber nicht zur nötigen Zielstrebigkeit. Zudem konterkarierte der kurzfristige, weil krankheitsbedingte Ausfall von Zentrumsspieler Marcel Mayer die defensive Stabilität. Ein anderer, der eigentlich nicht hätte auflaufen sollen, sorgte derweil für Hoffnung: Philip Schöttl, während der Woche auf Rollschuhen gestürzt, köpfte mit dem Pausenpfiff nach einem Eckball zum 1:2 ein.

Aufholjagd wird nicht belohnt

Der SV bäumte sich auf, und er wurde dafür belohnt. Zunächst fehlten bei Julian Jäckers Schuss aus der Drehung Zentimeter und beim anschließenden Eckball der nötige Druck bei Michael Stoßbergers Kopfball. Dann aber markierte Felix Grötz-Müller mit einem strammen Flachschuss in die lange Torecke den Ausgleich. Das machte den Pollingern Mut. Schließlich war noch über eine halbe Stunde zu spielen. Das Gaspedal war jetzt auf Anschlag durchgedrückt.

Michael Schwinghammer zielte auf den Torwinkel, Pullachs Tormann Philipp Reisinger hielt stark. Dann aber passierte etwas, das Jochner als „puren Slapstick“ titulierte: Beim Versuch, den Ball aus der Gefahrenzone zu schlagen, behinderten sich Sebastian Gößl und Max Tafertshofer wegen fehlender Abstimmung. Maurus Miller schnappte sich den Ball und traf unter Kriner hindurch zum 3:2. „Da reden wir wieder nicht miteinander“, sieht der Coach „einen der Punkte, wo wir zulegen müssen.“ Noch härter wiegt freilich der Ausfall von Stefan Weinhart, der sich in der Bewegung das Knie verdrehte und mit dem Sanka abgeholt werden musste.