Nach Niederlage gegen Meister Aubing: Aichs Abstieg ist besiegelt

Gegen Meister Aubing hat die Elf von Trainer Marcel Aue keine Chance. Damit ist der Abstieg zurück in die Kreisliga bereits vorzeitig besiegelt.

Wer auf eine Überraschung im Spiel des Tabellenersten SV Aubing gegen das Liga-Schlusslicht FC Aich am Sonntagnachmittag gehofft hatte, der wurde enttäuscht. Der SV Aubing ließ sich vor 600 Zuschauern nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und brachte vorzeitig Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga mit einem halben Dutzend Tore unter Dach und Fach, während für die Elf von Aichs Trainer Marcel Aue zugleich drei Spieltage vor dem Saisonende der Abstieg definitiv besiegelt ist.

Dennoch war er mit seiner Mannschaft natürlich nicht in Aubing angetreten, um sich ein halbes Dutzend Tore einzufangen. „Aber es ist schon schwer, wenn man sich über Wochen in einer Abwärtsspirale befindet, da herauszukommen“, meinte Aue.

„Glückwunsch an Trainer Patrick Ghigani und seine Elf, die haben absolut den Titel verdient. Sie haben über die gesamte Saison gesehen eine konstante Leistung auf den Platz gebracht“, sagte Aue anerkennend.

Immerhin habe Aubing eine längere Anlaufzeit benötigt, um den ersten Treffer zu erzielen. Da hatten Manuel Milde und Simon Wesinger sogar vorher die Chance, den Underdog in Führung zu bringen. „Nach dem 1:0 durch Aubings Thomas Graml ging bei Aubing die Post ab, schilderte Aue den weiteren Spielverlauf. Angefeuert von 600 Zuschauern verfiel die Ghigani-Elf in einen Spielrausch und erzielte bis zum Halbzeitpfiff noch drei weitere Tore.

In den zweiten 45 Minuten schalteten die Münchner Vorstädter einen Gang zurück. In dieser Phase erhielten die Aicher durch zwei Konter von Wesinger und Milde durchaus die Chance zumindest auf einen Ehrentreffer. Doch es sollte nicht sein. In den letzten zehn Minuten erhöhte Aubing auf 6:0.

„So eine Niederlage tut natürlich schon weh“, meinte Trainer Aue. Auch wenn der nun besiegelte Abstieg drei Spieltage vor dem Ende feststeht, werde Aich die Saison sauber zu Ende spielen, versprach der Coach.