Hat sich im Angriff mit guten Leistungen vorerst festgespielt: Der 19-jährige Roman Kriebel dürfte auch diesmal starten. – Foto: Foto: Dagmar Rutt

Nach Niederlage gegen Denklingen: Neuried muss in die Relegation Bezirksliga Süd Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd TSV Neuried Denklingen

Der TSV Neuried kassierte gegen Denklingen die neunte Niederlage in Folge. Damit ist Platz elf und der direkte Klassenerhalt nicht mehr erreichbar.

Die neunte Niederlage in Folge brachte endgültig Gewissheit. Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried stehen nach dem 1:4 (1:2) am Sonntag beim VfL Denklingen bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende als Relegationsteilnehmer fest und werden in zwei Runden gegen andere Bezirksligisten aus ganz Oberbayern um den Ligaerhalt kämpfen müssen. Waldperlach hatte fast zeitgleich sein Heimspiel gegen Habach souverän mit 5:0 gewonnen und den Abstand auf sieben Zähler vergrößert. Gestern, 14:00 Uhr VfL Denklingen Denklingen TSV Neuried TSV Neuried 4 1 Abpfiff

„Wir haben das Training bereits vor zwei, drei Wochen auf die Relegation ausgerichtet“, konstatierte TSV-Coach Thomas Hiechinger. Die Pleitenserie hat an der Parkstraße hat ihre Spuren hinterlassen. „Nach acht Niederlagen in Folge kannst Du nicht davon ausgehen, drei Spiele hintereinander zu gewinnen“, sagte Hiechinger. Der Auftritt am Sonntag in Denklingen zeigte die ganze Bandbreite der Probleme, die für die momentane Misere ursächlich sind: im Angriff zu harmlos und hinten zu fehlerbehaftet. „Wir waren die ersten Minuten richtig gut drin und hatten auch die eine oder andere Chance“, berichtete Hiechinger. Statt in Führung zu gehen, leisteten sich die Gäste einen Ausrutscher tief in der eigenen Hälfte, den die früh pressenden Gastgeber prompt ausnutzten. „Die Jungs haben aber super reagiert“, lobte Hiechinger. Nach einem Steckpass durch die Schnittstelle erzielte Angreifer Roman Kriebel den schnellen Ausgleich (10.). Fünf Minuten vor der Pause musste die junge Neurieder Mannschaft, in der Benan Sadovic sein Startelf-Comeback nach langer Auszeit feierte, die nächste bittere Pille schlucken. Einen Eckball fälschte Gianmauro Masella am kurzen Pfosten ins eigene Netz ab.