Nach Nicht-Aufstieg: Rosenberg vermeldet weitere Neuzugänge

Das TuS-Spielertrainerduo Dennis Kramer (rechts) und Jonas Dotzler (links) freut sich über die Verpflichtung von Arjan Berisha. – Foto: Manuel Röhrer

Nach dem 2:5 in Spiel 2 der Bezirksliga-Relegation gegen die DJK Arnschwang wird der TuS Rosenberg auch in der kommenden Saison zum Starterfeld der Kreisliga Süd zählen. Unabhängig davon hatten die Hüttenstädter schon vor den Entscheidungsspielen ihre Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren laufen lassen. Nachdem die Verantwortlichen Mitte Mai mit der Verpflichtung von Offensivspieler Elias Grünwald – er wechselt vom Bezirksligisten SF Ursulapoppenricht nach Rosenberg – eine willkommene Verstärkung an Land ziehen konnten, informiert der Verein jetzt die Öffentlichkeit davon, dass man nun zwei hoffnungsvolle Talente für sich gewinnen konnte.

Vom Ligakonkurrenten TuS/WE Hirschau stößt Offensivspieler Patrick Gioaba (20) zum TuS Rosenberg. Der Offensivspieler bekleidet überwiegend eine Position auf dem Flügel, wo er in der abgelaufenen Saison in 23 Partien für die Kaolinstädter des Öfteren auf sich aufmerksam machen konnte. Des Weiteren schließt sich mit Arjan Berisha (18) ein junger und entwicklungsfähiger Stürmer den Rosenbergern an. Berisha kommt aus der Landesliga-U19 des SV Raigering und spielt künftig mit seinem Bruder Argjent für die Blau Weißen.



Das Spielertrainer-Duo Dennis Kramer und Jonas Dotzler hält viel von den beiden neuen Spielern: „Wir freuen uns über zwei wirklich talentierte junge und hungrige Spieler, die sich bei uns weiterentwickeln und ihren nächsten Schritt gehen wollen. Wir durften beide schon im Training erleben und wissen, welch enormes Potenzial in beiden steckt. Wir sind überzeugt, dass sie uns helfen werden, unsere gesteckten Ziele zu erreichen.“



