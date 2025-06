Nach Neustift ist vor Hitdorf

Pfingstmontag, keine 12h nach Österreich - Heimspiel auf dem Thuleweg gegen die zweite vom SC Hitdorf. In der Kabine merkten dann einige Jungs, stimme in Österreich vergessen, dadurch wurde es dann auch mal etwas ruhiger bei der Ansprache der Trainer. Auf zum Platz & ein epischer Moment. Gemeinsam liefen unsere Jungs in die bis auf den letzten Platz ausverkaufte Arena am Thuleweg mit dem Ohrwurm Bella Napoli ein. Gänsehaut!

Das Spiel wurde offensiv gestartet und bereits in der 10 Minute klingelte es im Hitdorfer Kasten. Nach Vorlage Marvin, Christian M extrem elegant mit dem Heber zum 1-0, wollte er auch so, sagte er jedenfalls. 11 Minuten später der Ausgleich durch Hitdorf. Unser Jungs weiter mit Vollgas und Maurice mit einer Ecke in der 26sten min. Philipp nimmt den direkt aus 20m und knallt das Ding zum 2-1 ins Tor. Absolutes Traumtor. Nur 2 Minuten später wieder Philipp vor dem Tor und das 3-1. Das Ding war durch dachte man, doch dann ein Hitdorfer Angriff und ein langer Ball genau in die Füße des Stürmers und das 2-3 aus Sicht der Gäste, krasser Pass, Respekt dafür! Minute 44 und ein Pressball in unserem 16er. Beide Spieler am Boden und der Schiri entscheidet auf Elfmeter. Die Zollstöcker würden jetzt sagen, wie immer bei euch… der Schiri schuld, aber nehmen wir so hin. Der Ausgleich und mit dem 3-3 geht es auch in die Halbzeit. 7 min nach Anstoß der zweiten Hälfte wieder ein erfolgreicher Angriff unserer Jungs und Philipp mit dem 4-3. Dies war dann auch in einem sehr fairen Spiel der Endstand. In der 81sten Spielminute gab es dann noch eine harte Rote Karte für die Gäste, welche jedoch nichts mehr am Spiel veränderte. Nach dem Spiel wurden dann gemeinsam mit den Hitdorfer Jungs paar Kölsch vernichtet und spannende Gespräche über den Kreisliga Alltag geführt. Allein die Aktion zeigt, was in der Kreisliga mit Respekt untereinander möglich ist! Wir freuen uns bereits jetzt auf die neue Saison mit fairen Spielen gegen diese Truppe