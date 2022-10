Nach "Neustart" mit neuem Coach: SV Spora feiert ersten Saisonsieg Landesklasse 7 +++ Im zweiten Auftritt unter Matthias Gast holt der SVS seinen ersten Dreier

Denn seit Mitte Oktober leitet Matthias Gast die Geschicke in Spora. Der 33-Jährige, der zuvor u.A. beim 1. FC Zeitz und zuletzt beim TSV Tröglitz coachte, übernahm den Posten von Heiko Fahr. Der 45-Jährige, der Spora in der Saison 2019/20 zurück in die Landesklasse geführt hatte, war von seinem Posten zurückgetreten und will dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben. "Der Vorstand möchte Heiko Fahr für seine vielen Jahre als Trainer danken und freut sich gleichzeitig auf den Neustart unter Matthias Gast", verkündete der SV Spora. Zu den FuPa-Profilen:

